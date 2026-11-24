Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Classique/Jazz avec Jhin et Thresh sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Classique/Jazz avec Jhin et Thresh.



Comment jouer la composition Classique/Jazz avec Jhin et Thresh sur TFT ?

La composition Classique/Jazz avec Jhin et Thresh du set 19 de TFT repose surtout sur les traits Classique et Jazz, et active 8 synergies, ce qui facilite grandement le déblocage de Smeech. Elle est orientée vers le late game, c'est pourquoi une optimisation d'économie vous serait très utile pour la réussir.





Pour jouer la composition Classique/Jazz avec Jhin et Thresh, vous devriez démarrer autour de Classique pour accélérer le déblocage de Thresh, avec Nasus, Renata Glasc, Katarina et Samira, puis K'Santé au niveau 5. Ajoutez Lucian puis Galio, et avancez rapidement vers le niveau 8 afin d'effectuer une transition. Vous devrez acquérir Jhin, Thresh et Mel à 2 étoiles. Une fois stable, allez au niveau 9 dans l'optique d'intégrer Vladimir et Smeech ; ce dernier sera déverrouillé aisément si votre équipe est mise en place comme il se doit.

Débloquez Vladimir de préférence lors d'une phase de PvE.

Les objets supplémentaires sont à accorder à Smeech.

Si vous atteignez le niveau 10, faites entre une Miss Fortune ou une Rell.

Un emblème de Bourreau placé sur Jhin ou Vladimir serait un plus.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Jhin

Lame d'infini

Lame funeste

Dernier souffle

Pistolame Hextech

Tueur de géants

Fléau vengeur

Vladimir / Mel

Morellonomicon

Buff bleu

Casque adaptatif

Bâton du vide

Gantelet précieux

Coiffe de Rabadon

Thresh

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Cœur intrépide

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Classique/Jazz avec Jhin et Thresh ?

Jouer la composition Classique/Jazz avec Jhin et Thresh est une bonne option si vous commencez la partie autour de Classique, et que vous disposez d'objets AD pour Jhin. Une optimisation d'économie offre également un avantage certain pour réussir la mise en place de cette équipe.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Classique/Jazz avec Jhin et Thresh sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Classique/Jazz avec Jhin et Thresh du set 19 de TFT sont celles d'économie, ou celles qui vous accorderont davantage de puissance à vos unités.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Kiffez ça (augment Jazz)

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Ascension sociale

Abondance de glaives

Vous vous sentez en veine ?

Armurier

Bye bye boutique

Couronne de Jazz

Repaire du baron

Pile ou face

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.