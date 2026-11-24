Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Prodige avec Malzahar reroll sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Prodige avec Malzahar reroll.



Comment jouer la composition Prodige avec Malzahar reroll sur TFT ?

La composition Prodige avec Malzahar reroll du set 19 de TFT repose principalement sur le trait Prodige (5), sublimé par le présence du chef d'œuvre de Malzahar, le Baron Nashor, ainsi que le soutien de l'épique Alune. Amumu et Ekko jouent le rôle de tank.





Pour jouer la composition Prodige avec Malzahar reroll, vous devriez commencer avec Neeko, Lux, Amumu et Malzahar, puis ajouter Ekko au niveau 5. Faites appel à Braum au 6, et conservez 4 Heartsteel pour débloquer Alune au niveau 7 lors d'une phase de PvE. C'est à ce moment que vous commencerez à slow roll Malzahar, Amumu et idéalement Ekko à 3 étoiles (le tank principal de cette équipe risque de varier au fur et à mesure des mises à jour). Allez ensuite au niveau 8 pour remplacer Braum par le Baron Nashor, qui prendra deux places sur votre plateau.

Si vous atteignez le niveau 9, vous pourriez ajouter un Dr. Mundo pour bénéficier de 2 Vedettes et placer votre Malzahar dans l'hexagone.

Amumu porte très bien l'emblème de Prodige, n'hésitez pas à lui en attribuer un si vous le pouvez.

Ne perdez pas de vue qu'il est important de disposer rapidement d'un Malzahar pour débloquer les instruments puis le Baron Nashor.

Malzahar applique de la scission, inutile donc d'assembler un objet diminuant les résistances magiques de vos adversaires.

Si vous le pouvez, accordez des objets au Baron Nashor, qui est AD.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Malzahar

Gantelet précieux

Pistolame Hextech

Fléau vengeur

Coiffe de Rabadon

Bâton de l'archange

Alune

Morellonomicon

Gantelet précieux

Tueur de géants

Buff rouge

Amumu / Ekko

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Casque adaptatif

Couronne de la reine

Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Prodige avec Malzahar reroll ?

Jouer la composition Prodige avec Malzahar reroll est une bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires de Malzahar et d'Amumu relativement tôt dans la partie. Des composants AP sont aussi à prendre en considération, tout comme une optimisation axée sur le reroll.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Prodige avec Malzahar reroll sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Prodige avec Malzahar reroll du set 19 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Objets de Pandore

Secteur commercial

Rythme 3/4

Armé et généreux

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Éveil de l'âme

Dés légèrement magiques

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.