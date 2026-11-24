Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ezreal et Lucian avec Bis/Heartsteel sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Ezreal et Lucian avec Bis/Heartsteel.



Comment jouer la composition Ezreal et Lucian avec Bis/Heartsteel sur TFT ?

La composition Ezreal et Lucian avec Bis/Heartsteel du set 19 de TFT repose principalement sur le reroll d'unités de palier 2, et active principalement les traits Bis (4) et Heartsteel (3).





Pour jouer la composition Ezreal et Lucian avec Bis/Heartsteel, vous devriez commencer avec Ezreal, Lucian, Nasus et K'Santé, puis inclure Sett et Galio au niveau 6. Vous devrez alors slow Ezreal, Lucian et Nasus à 3 étoiles, avant d'avancer dans les niveaux. Yuumi et Jhin rejoindront votre équipe

Si vous atteignez le niveau 9, vous pourriez ajouter une Rell ou une Miss Fortune.

Prenez garde à ne pas débloquer Seraphine en actualisant votre boutique avant la phase 2.

Les objets supplémentaires sont à accorder de préférence à Yuumi.

Le bias Heartsteel doit être placé sur Ezreal.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Ezreal

Lame d'infini

Fléau vengeur

Buff bleu

Lame funeste

Dernier souffle

Lucian

Dernier souffle

Lance de Shojin

Buff rouge

Lame d'infini

Fléau vengeur

Nasus

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Cœur intrépide

Quand jouer la composition Ezreal et Lucian avec Bis/Heartsteel ?

Jouer la composition Ezreal et Lucian avec Bis/Heartsteel est une bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires d'Ezreal, de Nasus et de Lucian tôt dans la partie. Des composants AD sont aussi à prendre en considération, tout comme une optimisation axée sur le reroll.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ezreal et Lucian avec Bis/Heartsteel sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Ezreal et Lucian avec Bis/Heartsteel du set 19 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Grand solo (augment Heartsteel)

Petite escouade (augment Heartsteel)

Canon de verre

Secteur commercial

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Attente récompensée (pari risqué)

Pile ou face

Expédition

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.