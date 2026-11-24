Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Hyperpop reroll avec Chorégraphe sur le set 19 de TFT.

Prismatic Tour, le set 19 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique du déverrouillage. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Hyperpop reroll avec Chorégraphe.



Comment jouer la composition Hyperpop reroll avec Chorégraphe sur TFT ?

La composition Hyperpop reroll avec Chorégraphe du set 19 de TFT est assez simple à mettre en place, d'autant que le déverrouillage des champions de cette synergie se fait naturellement. Sa puissance repose sur des carrys AP, à savoir Ziggs, Seraphine et le légendaire Teemo.





Pour jouer la composition Hyperpop reroll avec Chorégraphe, vous devriez commencer avec Ziggs, Seraphine et un Kobuko débloqué idéalement lors du premier PvE. L'objectif sera de récupérer rapidement les champions Hyperpop et de les poser sur votre plateau. Lulu et Tristana seront donc intégrées dès que possible, et votre objectif premier sera de slow roll Kobuko et Ziggs au niveau 5. Faites de même avec Seraphine, Tristana et Lulu au niveau 6, puis avancez le plus efficacement possible vers les niveaux supérieurs. Swain, Nidalee, Garen puis Teemo viendront parfaire votre composition.

Sans un Ziggs à 2 étoiles très tôt, vous risquez d'accuser du retard dans le déverrouillage des champions Hyperpop et le reroll de Kobuko, mais aussi dans le déblocage de Teemo.

N'oubliez pas d'actualiser votre boutique 4 fois avant la phase 2 pour obtenir Seraphine.

Lulu portera les objets qui iront plus tard sur Teemo.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Ziggs

Lame enragée de Guinsoo

Fléau vengeur

Gantelet précieux

Tueur de géants

Pistolame Hextech

Coiffe de Rabadon

Seraphine

Morellonomicon

Lance de Shojin

Bâton du vide

Coiffe de Rabadon

Gantelet précieux

Dent de Nashor

Teemo

Gantelet précieux

Dent de Nashor

Fléau vengeur

Coiffe de Rabadon

Bâton de l'archange

Pistolame Hextech

Kobuko

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Hyperpop reroll avec Chorégraphe ?

Jouer la composition Hyperpop reroll avec Chorégraphe est une bonne option si vous recevez tout de suite un exemplaire de Ziggs à 2 étoiles. Des composants AP sont aussi à prendre en considération, tout comme une optimisation axée sur le reroll.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Hyperpop reroll avec Chorégraphe sur le set 19 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Hyperpop reroll avec Chorégraphe du set 19 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

relance.exe (augment Hyperpop)

Objets de Pandore

Secteur commercial

Compter les étoiles

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Éveil de l'âme

Dés légèrement magiques

Retrouvez les meilleures compositions du set 19 de TFT dans notre guide.