TFT : La composition Elise reroll avec Saccageur, comment la jouer ? (Set 18)
le 13 octobre 2026 à 14h52
Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Elise reroll avec Saccageur.
Comment jouer la composition Elise reroll avec Saccageur sur TFT ?
La composition Elise reroll avec Saccageur du set 18 de TFT requiert de disposer d'un emblème de Saccageur pour fonctionner. Elle active les traits Saccageur (6), Initiateur (4) et Monstres de la jungle (3), et sa puissance repose surtout sur la capacité d'Elise à régénérer fortement ses points de vie.
Pour jouer la composition Elise reroll avec Saccageur, vous pourriez démarrer autour de l'Assemblée avec Elise, Camille, Caitlyn et Cassiopeia, avant de transiter en douceur vers une équipe constituée des unités dont vous avez besoin. Au niveau 6, vous devriez ainsi évoluer avec Elise, Lycan, Diana, Camille, Warwick et idéalement Roncier. Votre objectif sera de slow roll Elise, Lycan et Warwick 3 étoiles, avant d'avancer pour inclure la Sentinelle ancestrale puis Hecarim.
- Taric remplacera Hecarim si possible.
- Si vous atteignez le niveau 9, Alune pourrait entrer.
- Selon la méta, il peut être intéressant d'équiper Lycan à la place de Roncier.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Elise
- Emblème de Saccageur
- Détermination du titan
- Lame enragée de Guinsoo
- Soif-de-Sang
- Bâton de l'archange
Roncier
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Main de la justice
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
Sentinelle ancestrale
- Vœu du protecteur
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Casque adaptatig
Quand jouer la composition Elise reroll avec Saccageur ?
Jouer la composition Elise reroll avec Saccageur est la meilleure option possible si vous obtenez un blason de Saccageur, condition indispensable au succès de cette équipe. Des composants utiles à vos carrys ainsi qu'une optimisation axée sur le reroll sont aussi à prendre en compte.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Elise reroll avec Saccageur sur le set 18 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Elise reroll avec Saccageur du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Chefs cuisiniers
- Emblématiquement
- Secteur commercial
- Esprit d'équipe
- Besace héroïque
- Ticket prismatique
- Repaire du baron
- Pile ou face
- Lotus précieux
Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.
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