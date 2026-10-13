TFT : La composition Elise reroll avec Saccageur, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Elise reroll avec Saccageur sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Elise reroll avec Saccageur.



Comment jouer la composition Elise reroll avec Saccageur sur TFT ?

La composition Elise reroll avec Saccageur du set 18 de TFT requiert de disposer d'un emblème de Saccageur pour fonctionner. Elle active les traits Saccageur (6), Initiateur (4) et Monstres de la jungle (3), et sa puissance repose surtout sur la capacité d'Elise à régénérer fortement ses points de vie.





Pour jouer la composition Elise reroll avec Saccageur, vous pourriez démarrer autour de l'Assemblée avec Elise, Camille, Caitlyn et Cassiopeia, avant de transiter en douceur vers une équipe constituée des unités dont vous avez besoin. Au niveau 6, vous devriez ainsi évoluer avec Elise, Lycan, Diana, Camille, Warwick et idéalement Roncier. Votre objectif sera de slow roll Elise, Lycan et Warwick 3 étoiles, avant d'avancer pour inclure la Sentinelle ancestrale puis Hecarim.

Taric remplacera Hecarim si possible.

Si vous atteignez le niveau 9, Alune pourrait entrer.

Selon la méta, il peut être intéressant d'équiper Lycan à la place de Roncier.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Elise

Emblème de Saccageur

Détermination du titan

Lame enragée de Guinsoo

Soif-de-Sang

Bâton de l'archange

Roncier

Manteau de la nuit

Mercure

Main de la justice

Gage de Sterak

Soif-de-Sang

Sentinelle ancestrale

Vœu du protecteur

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Visage spirituel

Casque adaptatig

Quand jouer la composition Elise reroll avec Saccageur ?

Jouer la composition Elise reroll avec Saccageur est la meilleure option possible si vous obtenez un blason de Saccageur, condition indispensable au succès de cette équipe. Des composants utiles à vos carrys ainsi qu'une optimisation axée sur le reroll sont aussi à prendre en compte.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Elise reroll avec Saccageur sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Elise reroll avec Saccageur du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Chefs cuisiniers

Emblématiquement

Secteur commercial

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Lotus précieux

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.