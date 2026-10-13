TFT : La composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis.



Comment jouer la composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis sur TFT ?

La composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis du set 18 de TFT repose sur le reroll de plusieurs unités de palier 3, dont Azir, Rammus et Fiddlesticks. Elle peut se révéler difficile à mettre en place si vous êtes contesté, par exemple par un joueur optant pour une équipe axée sur les Défenseurs.





Pour jouer la composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis, vous devriez démarrer avec les Amis de la forêt, en l'occurrence Teemo, Veigar et Kobuko, et transiter rapidement vers Rammus, Fiddlesticks et Azir, en gardant Teemo et Veigar. Au niveau 6, Yunara pourrait rejoindre temporairement votre équipe. Votre objectif sera d'aller au niveau 7 avec de belles économies dans le but de slow roll Azir, Rammus, Fiddlesticks et si possible Teemo 3 étoiles. Soraka remplacera Yunara dès que possible, et Zyra intégrera vos rangs au niveau 7. Il ne vous restera qu'à avancer pour inclure Kennen.

Teemo 3 étoiles doit être placé dans le sacrifice Ronce-obscure ; si vous ne l'avez pas, optez pour Soraka 2 étoiles.

Si vous passez niveau 9, renforcez-vous avec un Invocateur supplémentaire, par exemple Yorick ou Maman raptor.

L'Ami de la forêt doit être placé sur Rammus.

Les objets supplémentaires sont à attribuer à Kennen ou à Fiddlesticks selon leur nature.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Azir

Lame enragée de Guinsoo

Pistolame Hextech

Coiffe de Rabadon

Fléau vengeur

Tueur de géants

Zyra

Bâton du Vide

Morellonomicon

Lance de Shojin

Gantelet précieux

Fléau vengeure

Dent de Nashor

Rammus

Lithoplastron de gargouille

Couronne de la reine

Armure de Warmog

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis ?

Jouer la composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis est sans doute la bonne option si vous recevez naturellement des exemplaires d'Azir et de Rammus, ou un augment axé sur le reroll. Des composants AP devraient vous inciter à poursuivre dans cette voie.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Azir reroll avec Exécuteur/Flora Fatalis du set 18 de TFT sont celles qui vous accorderont davantage de puissance, ou qui vous aideront à reroll.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Lithoplastron solo

Abondance de baguettes

Extraction d'objet

Secteur commercial

Esprit d'équipe

Besace héroïque

Ticket prismatique

Repaire du baron

Pile ou face

Super sac de butin

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.