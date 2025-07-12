TFT : La cinématique de K.O Coliseum révèle l'identité de certains personnages du set 15

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 juillet 2025 à 12h08
Découvrez la cinématique de K.O Coliseum, le set 15 de TFT, ainsi que l'identité de certains personnages disponibles sur l'ensemble dans cet article.
TFT : La cinématique de K.O Coliseum révèle l'identité de certains personnages du set 15
Comme promis, Riot Games a publié la cinématique du prochain set de TFT, K.O Coliseum, dans la soirée du 11 juillet 2025, pendant le tournoi de la Tactician's Crown. D'autres révélations auront lieu durant le week-end de la compétition, mais en attendant, nous vous proposons de découvrir le trailer du set 15 dans cet article.

La cinématique de K.O Coliseum dévoile l'identité de plusieurs champions

À chaque sortie d'ensemble sur Teamfight Tactics, les joueurs s'empressent de connaître l'identité des champions avec lesquels ils pourront composer pendant plusieurs mois. Grâce à la sortie de la cinématique de K.O Coliseum, nous avons pu en découvrir quelques-uns.

Miniature vidéo

La bande-annonce du set 15 de TFT se démarque d'abord de par ses couleurs vives, caractéristique des animés, la thématique suivie par l'ensemble. La musique aussi se rapproche fortement de cet univers, grâce à une composition de l'artiste japonais Daichi Yoshioka, et le résultat a été salué par les joueurs aussi bien sur Reddit qu'en commentaire sur X, qui jugent ce trailer comme étant une véritable réussite.


En plus de cela, certains personnages empruntés à LoL ont été repérés, et devraient donc être disponibles sur le quinzième set de TFT. Voici ceux qui ont été identifiés :
  • Twisted Fate
  • Lulu
  • Seraphine
  • Gwen
  • Braum
  • Lee Sin
  • Ezreal
  • Shen
  • Ziggs
  • Dr. Mundo
  • Sivir 
  • Malphite
  • Jinx
  • Kayle
  • Poppy
  • Rakan
  • Volibear
  • Ahri
  • Zoé
  • Xayah
  • Gnar
persos-ko-coliseum-cinematique
Les collections Académie de Combat et Gardien des étoiles se distinguent, ce qui pourrait signifier que ces synergies feraient leur grand retour sur K.O Coliseum. Néanmoins, pour en être certain, il faudra attendre la révélation des traits du set 15, qui aura lieu le samedi 12 juillet 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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