TFT : Draven, comment fonctionne ce légendaire sur le set 18 ?

Retrouvez quelques explications relatives au fonctionnement du légendaire Draven, le Chasseur de primes, sur le set 18 de TFT dans cet article.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, va faire son entrée sur le PBE le 28 juillet 2026, et sa sortie officielle a été fixée pour le 26 août prochain. La communauté pourra ainsi découvrir un ensemble placé sous le signe d'une nature sauvage et surprenante, et rythmé par la mécanique des esprits de la forêt (Wisps). Vous devrez en outre composer avec de nouvelles origines et un roster remanié de personnages, comme le légendaire Draven, dont le fonctionnement mérite quelques éclaircissements.

Draven, présentation du légendaire du set 18 de TFT

Sur Enchanted Wilds, Draven sera l'un des légendaires à 5 PO, dont les attaques cibleront des ennemis aléatoires à portée, tout en infligeant un saignement. Parfois, elles pourront même administrer des dégâts bonus, et appliquer deux saignements au lieu d'un. Sa compétence vous rappellera son R sur LoL : deux énormes haches seront lancées vers l'ennemi ayant le plus d'effets cumulés d'hémorragie.

Il fonctionnera néanmoins un peu différemment des personnages classiques. En effet, il présentera un type unique : Chasseur de primes. Ce dernier impliquera un choix : en posant Draven sur votre plateau, vous devrez sélectionner une prime parmi 3 propositions.

« Les primes faciles offrent des récompenses modestes, tandis que les primes plus difficiles seront bien plus avantageuses. » Riot Games a détaillé les primes et leurs récompenses en juillet 2026 :

Objectif Récompense 50 attaques Champion à 5 PO 8000 pts de dégâts/combat BF Glaive 5 activations de compétence 2 champions à 4 PO 8 activations de compétence 10 relances 40 000 pts de dégâts 30 PO 12 000 pts de dégâts 12 PO Plus de X dégâts infligés 2 relances 6 éliminations 7 PO 15 éliminations 1 objet Survivre à 3 combats 2 composants 14 éliminations 10 XP

Ces données sont susceptibles d'être modifiées, à la suite des observations effectuées sur le PBE puis au fur et à mesure du déploiement des mises à jour de TFT.