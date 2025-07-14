TFT : K.O Coliseum, quelle est la date de sortie du set 15 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie du set 15 de TFT, K.O Coliseum, sur le PBE et les serveurs live dans cet article.
Les joueurs de TFT
pourront bientôt découvrir un nouvel ensemble à travers le set 15
, intitulé K.O Coliseum. Cette fois, votre objectif sera de composer avec de nouvelles synergies et une mécanique inédite pour devenir vainqueur dans l'arène de combat. Suivant une thématique animée et reprenant des champions emblématiques de LoL tels que Lee Sin, ce quinzième set s'annonce prometteur, et pour vous aider à vous préparer à son lancement, nous vous indiquons ici la date de sortie de K.O Coliseum.
Quand sortira le set 15 de TFT ?
En juillet 2025, Riot Games a présenté K.O Coliseum
, le prochain set de TFT
, et la date de sortie de l'ensemble 15 a été fixée au mercredi 30 juillet en France
. Vous pourrez ainsi découvrir d'ici quelques semaines de nouvelles synergies, comme les Combattants spirituels ou les Mentors, tout en composant avec la mécanique des Powers Ups.
Avec K.O Coliseum
, chaque champion pourra bénéficier de pouvoirs spéciaux, et ce dès le début de chaque partie. Les rôles seront aussi redéfinis, de façon à ce que chacun d'entre gagnera du mana et sera ciblé différemment. Comme d'habitude, des cosmétiques inédits seront disponibles, en particulier des Chibis supplémentaires à travers notamment Lillia fleur spirituelle et Ahri fleur spirituelle prestige.
Quand le PBE de K.O Coliseum ouvrira ?
Ceux qui souhaitent s'entraîner en avance sur le set 15 de TFT
pourront se connecter au PBE à partir du mercredi 16 juillet 2025
, date d'ouverture de K.O Coliseum
sur le serveur de tests publics. À la suite des résultats des joueurs, Riot Games pourra apporter des ajustements afin de proposer un ensemble le plus équilibré au moment de sa sortie officielle, qui arrivera deux semaines plus tard.
Pour ce faire, n'hésitez pas à créer un compte en passant par le site officiel du jeu, et préparez-vous à de probables longues files d'attente si vous prévoyez de vous y rendre dès son lancement. Cependant, le jeu en vaut souvent la chandelle, car vous apprendrez à composer sur K.O Coliseum
avant la majorité des joueurs, et pourrez peut-être vous classer au plus haut palier rapidement.
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