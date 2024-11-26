TFT : Des unités à 6 PO arrivent sur le set 13

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 novembre 2024 à 09h45
Des champions surpuissants vont être ajoutés au set 13 de TFT. Ils coûteront 6 PO et devraient vous permettre de prendre l'ascendant sur tous vos adversaires.
TFT : Des unités à 6 PO arrivent sur le set 13
Maintenant que les derniers épisodes de la saison 2 d'Arcane ont été diffusés, Riot Games a pu annoncer une évolution majeure pour le set 13 de TFT. De nouveaux champions vont rejoindre Into the Arcane, et ils seront encore plus convoités que les légendaires classiques.

Warwick, Viktor et Mel vont rejoindre le set 13 de TFT

Si vous êtes fan d'Arcane, vous avez sans doute remarqué qu'il manquait des personnages importants de la série sur Into the Arcane, et Riot Games compte bien remédier à ce manquement d'ici peu.

Miniature vidéo

Warwick, Viktor et Mel vont débarquer sur le set 13 de TFT en tant « qu'unités surpuissantes », et coûteront 6 PO. Les trouver sera très difficile en raison de leur rareté, c'est pourquoi le développeur a indiqué que si vous les apercevez dans votre boutique, il sera préférable de cliquer immédiatement dessus.

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  • Warwick → Traqueur sanguinaire/Expérimentation, saute sur ses ennemies, entre en frénésie sanguinaire et devient inarrêtable. Il administre alors des dégâts supplémentaires et obtient un bonus d'omnivampirisme.
  • Viktor → Héraut des machines, tire un rayon de la mort au lieu d'utiliser une attaque automatique et peut étourdir toute l'équipe adverse.
  • Mel → Mage exilée, se rue dans le combat, réduit les dégâts occasionnés aux alliés puis libère les dégâts stockés. Elle peut aussi protéger votre tacticien de la mort .
Qui plus est, cette sortie de nouveaux champions hors du commun sera accompagnée de celle d'un nouveau tacticien, Warwick libéré, appartenant à la même collection que Jinx libérée. Ces nouveautés devraient être disponibles à partir de la prochaine mise à jour, la 14.24, qui sera déployée le mercredi 4 décembre. Toutefois, cette information n'a pas encore été confirmée pour l'instant.

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Enfin, Riot Games a indiqué que la feuille de route de 2025 de TFT sera dévoilée le dernier jour du tournoi Macao Open, qui se déroulera du 13 au 15 décembre 2024. Ne ratez donc pas cet événement si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ce qui vous attend l'année prochaine, d'autant que le spectacle devrait être assuré par l'ajout des 3 champions à 6 PO.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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