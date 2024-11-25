TFT : Comment jouer « Type : Sœurs », l'augment de Vi et Jinx du set 13 ? (Reunion)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Type : Sœurs » (Reunion) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Type : Sœurs (Vi et Jinx, Reunion) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Type : Sœurs » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Type : Sœurs
» buff à la fois Jinx et Vi en créant de nouveau un lien fort entre les deux sœurs, bien qu'elles ne partagent plus de trait commun une fois adultes. Lorsqu'une d'entre elles participera à une élimination, elle accordera à la seconde un bonus de dégâts ou de vitesse d'attaque conséquent.
Gain du type Sœurs. Quand Vi participe à une élimination, Jinx gagne +75% de vitesse d'attaque bonus pendant 5 sec. Quand Jinx participe à une élimination, Vi gagne +40% de dégâts d'attaque bonus pendant 7 sec. Vous gagnez une Vi et une Jinx.
Jouer avec « Type : Sœurs
» est capable de vous mener vers un Top 4, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer des ressources nécessaires à l'équipement de tous vos carrys.
Quelle composition construire autour de l'augment de Jinx et Vi du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Type : Sœurs »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur principalement sur les synergies Embuscade et Feu volant. Atypique, elle ne peut fonctionner sans l'optimisation, c'est pourquoi nous vous déconseillons de la mettre en place de manière aléatoire. De plus, Ekko et Garen jouent un rôle important, et devront aussi être valorisés.
Il est difficile de démarrer une partie de TFT en imaginant que cet augment vous sera proposé, mais vous pourriez commencer en jouant autour de Famille, sachant que Violet pourra porter les pièces qui iront plus tard sur Vi, et Powder celles qui seront accordées à Ekko. Au niveau 6, vous pourriez ainsi évoluer avec Vander, Violet, Power, Trundle (pour Ferrailleur), Scar (pour Veilleur) et Zeri (pour Feu volant).
Une fois que vous aurez reçu l'optimisation, assurez-vous d'atteindre le niveau 8 rapidement si ce n'est déjà fait, puis faites de Garen votre tank principal. Votre objectif sera d'améliorer tous vos épiques 2 étoiles, à savoir Ekko, Vi et Garen. Idéalement, vous trouverez également Jinx, mais si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à passer niveau 9 pour en faire l'acquisition. En arrivant au 9, ajoutez un légendaire puissant pour vous renforcer, à moins que vous n'ayez reçu un emblème Rebelle (craftable avec une spatule et un arc). Il serait alors préférable d'inclure Illaoi pour valoriser davantage Jinx.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Jinx
Vi
- Lame funeste
- Dernier souffle (inutile si Garen dispose d'un Linceul de la congruence)
- Lame d'infini
- Buff rouge
- Lance de Shojin
Garen
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
- Armure de Warmog
- Linceul de la congruence
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Rédemption
Les objets supplémentaires sont à placer sur Ekko, qui saura jouer un rôle de carry à part entière. N'oubliez pas que vous bénéficierez du trait Ferrailleur (2), ce qui vous accordera une pièce bonus avec un composant seul positionné sur Ekko.
Quelles autres optimisations jouer avec « Type : Sœurs » ?
L'augment Type : Sœurs
ne peut pas intervenir en début de partie, si bien que vous la choisirez probablement en tant que dernière optimisation. Néanmoins, si vous espérez que cette option vous soit proposée, nous vous recommandons de commence à bâtir une composition autour de Famille, Embuscade et/ou Feu volant. Ferrailleur pourrait aussi convenir, et quoi qu'il en soit, vous devriez normalement toujours trouver une solution pour bifurquer.
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
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