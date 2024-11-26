TFT : Comment jouer « Trollage », l'augment de Trundle du set 13 ? (Troll King)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Trollage » (Troll King) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Trollage (Trundle, Troll King) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Trollage » sur TFT ?
L'augment de palier Argent « Trollage
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Trundle, puisqu'il sera désormais en mesure d'administrer de lourds dégâts à vos adversaires en pouvant attaquer bien plus vite qu'à l'ordinaire.
Vous gagnez un Trundle. La compétence de votre Trundle le plus fort ne lui rend plus de PV, mais lui octroie +125% de vitesse d'attaque pendant 5 sec et lui octroie définitivement +1.5% de dégâts d'attaque. Son mana max est réduit de 40.
Jouer avec « Trollage
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour Trundle et de l'entourer de carrys secondaires.
Quelle composition construire autour de l'augment de Trundle du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Trollage »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur le trait Bagarreur (6). Le but de la manœuvre est d'accorder un maximum de points de vie à Trundle, de manière à ce qu'il survive suffisamment longtemps pour éliminer les carrys adverses.
Pour commencer la partie, vous devriez avoir recours à Trundle, Sett, Steb et Powder (pour Ferrailleur), afin de construire tout de suite autour de Bagarreur. Nous vous recommandons de perdre toute la phase 2 sans investir d'or dans l'expérience. Ainsi, vous générerez une belle économie et pourrez slow roll Trundle et Steb 3 étoiles au niveau 5. Lorsque vous les aurez acquis, avancez dans les niveaux en ajoutant d'autres Bagarreurs, en l'occurrence Renni. Powder laissera sa place à Gangplank et Urgot au niveau 6.
Il est toujours avantageux de reroll aussi Gangplank 3 étoiles à partir du niveau 7, mais vous pouvez très bien l'acquérir au niveau 8, moment où votre équipe prendra sa forme finale. Vous multiplierez ainsi vos chances de trouver Malzahar, et pourrez aisément acheter Elise 2 étoiles, sans oublier Nunu en remplacement d'Urgot.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Trundle
Steb
- Soif-de-sang
- Gantelet précieux
- Détermination du titan
- Main de la justice
Gangplank
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Linceul de la congruence
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lance de Shojin
- Lame d'infini
- Dernier souffle (inutile si vous avez assemblé un Linceul de la congruence sur Steb)
- Lame funeste
- Tueurs de géants
- BF ou Arc
Naturellement, les objets supplémentaires doivent être positionnés sur des personnages qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons de prioriser Malzahar. Notez que vous bénéficierez de la synergie Ferrailleur (2), alors n'hésitez pas à placer un composant seul sur Gangplank, de préférence un arc ou une épée, afin qu'il bénéficie d'un objet complet.
Quelles autres optimisations jouer avec « Trollage » ?
En ayant opté pour l'augment Trollage
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix. Voici quelques exemples :
- Blason de Bagarreur, Couronne de Bagarreur
- Frappe très lourde (augment Bagarreur)
- Esprit d'équipe
- Objets de Pandore
- Triomphe
- Noble sacrifice
- Connivence
- Buffet de composants
- Lotus perforant
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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