TFT : Comment jouer « Pacte de sang », l'augment de Vladimir du set 13 ? (Crimson Pact)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Pacte de sang » (Crimson Pact) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Pacte de sang (Vladimir, Crimson Pact) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Pacte de sang » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Pacte de sang
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Vladimir, puisqu'il deviendra un DPS à part entière à positionner à l'arrière. Capable d'incanter souvent, il infligera aussi de lourds dégâts à vos adversaires.
Vous gagnez un Vladimir. Votre Vladimir le plus fort gagne +3 de portée. À chaque attaque, il récupère aussi 5 pts de mana bonus. Sa compétence ne le soigne plus, mais lui octroie +5% d'amplification des dégâts, inflige 70% de dégâts bonus et inflige des dégâts bonus aux 2 ennemis les plus proches.
Jouer avec « Pacte de sang
» est capable de vous mener vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour Vladimir.
Quelle composition construire autour de l'augment de Vladimir du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Pacte de sang »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la combinaison des traits Veilleur (6) et Rose noire (3). Toutefois, pour être le plus optimal possible, nous vous recommandons de vous procurer dans l'idéal un blason de Sorcier, afin de bénéficier de 50 AP bonus avec 4 unités de ce trait. Pour rappel, cet emblème est craftable avec une poêle à frire et une baguette.
Pour commencer la partie, vous pourriez utiliser directement 4 Veilleurs, avec Vladimir, Vander, Amumu et Darius. Ajoutez ensuite soit 2 Rose noire, soit Swain et un autre Veilleur, Scar. Au niveau 6, vous devrez slow roll Vladimir 3 étoiles en prenant soin d'assembler tout de suite ses objets, puis il ne vous restera qu'à avancer vers les niveaux 8 et 9. Vous pourrez ainsi inclure un autre Veilleur, en l'occurrence Garen, ainsi que les meilleures unités Rose noire, Elise et LeBlanc.
N'hésitez pas à passer niveau 9 rapidement pour finaliser votre composition, et améliorer LeBlanc 2 étoiles. Elle saura jouer le rôle de carry secondaire si vous avez des pièces à lui accorder.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Vladimir
Garen
- Bâton de l'archange
- Dent de Nashor
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Naturellement, les objets supplémentaires doivent être positionnés sur des personnages qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons de prioriser LeBlanc et Elise. Il est également préférable d'assembler des pièces utilitaires, comme une Étincelle ionique pour diminuer les résistances magiques des unités adverses, et une Cape solaire pour réduire les soins qu'ils se prodiguent.
Quelles autres optimisations jouer avec « Pacte de sang » ?
En ayant opté pour l'augment Pacte de sang
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix. Voici quelques exemples :
- Blason de Veilleur, Couronne de Veilleur
- Blason de Sorcier, Couronne de Sorcier
- Objets de Pandore
- Coups brûlants
- Buffet de composants
- Lotus perforant
- Ligne arrière renforcée
- Cicatrices (augment Veilleur)
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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