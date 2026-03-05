TFT : Comment jouer la composition Zoé et Malzahar reroll ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Zoé et Malzahar reroll sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Zoé et Malzahar reroll du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Zoé et Malzahar reroll sur TFT ?
La composition Zoé et Malzahar reroll du set 16 de TFT
a émergé après le déploiement du patch 16.6, qui est venu bouleverser la méta en raison d'équilibrages variés et de changements au niveau des conditions de déverrouillage. Notez que si vous avez l'occasion de jouer avec l'augment Doublure, vous devriez plutôt vous tourner vers la composition Malzahar Double Trouble
.
Pour jouer la composition Zoé et Malzahar reroll,
vous pourriez démarrer autour de Néant ou Piltover, en obtenant Orianna. Faites l'acquisition de Neeko et de Vi, ainsi que de Kog'Maw et Malzahar (ou le combo Orianna et Anivia). Au niveau 6, vous devriez avoir posé Neeko, Vi, Kog, Malzahar, Zoé et Leona, et n'aurez plus qu'à vous diriger vers le niveau 7 pour slow roll vos champions de palier 3 à 3 étoiles.
Dans le meilleur des cas, vous trouverez en même temps une Seraphine pour Perturbateur et Piltover. Une fois vos carrys en poche, trouvez Seraphine et Taric 2 étoiles au niveau 8. Notez qu'il est toujours possible d'améliorer votre composition en accédant aux niveaux 9 voire 10, par exemple en retirant Neeko pour Sylas.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Zoé
Malzahar
- Pistolame Hextech
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Buff rouge
Leona
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor (x2 idéalement)
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Buff bleu
- Lithoplastron de gargouille
- Visage spirituel
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Zoé et Malzahar reroll ?
Jouer la composition Zoé et Malzahar reroll
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur le reroll, ou que vous recevez naturellement des exemplaires de ces unités. De plus, des composants AP dans un tel contexte devraient vous encourager à suivre ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Zoé et Malzahar reroll sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Zoé et Malzahar reroll
du set 16
de TFT
sont celles accordant des objets, ou facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Tiercé
- Trésors enfouis
- Buffet de composants
- Ticket prismatique
- Besace héroïque
- Super sac de butin
- Ravitaillement
- Jour de relance
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)