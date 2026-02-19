TFT : Comment jouer la composition Doublure avec Malzahar sur le set 16 ? (Double Trouble)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer la composition basée sur l'augment « Doublure » (Double trouble) avec Malzahar carry principal sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto-battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec la composition Doublure (Double Trouble) avec Malzahar sur le set 16 de TFT.
Comment jouer la composition « Doublure » avec Malzahar sur TFT ?
Doublure (Double Trouble)
est un augment particulier puisqu'il va complètement bouleverser le déroulement de votre partie. De palier Or, il consiste à positionner 2 fois la même unité sur votre terrain.
Si vous avez exactement 2 exemplaires d'un champion sur le plateau, ils gagnent 30 % de dégâts d'attaque et 30 % de puissance, d'armure et de résistance magique. Quand vous faites passer une unité à 3 étoiles, vous en gagnez une copie 2 étoiles.
En règle générale, pour construire une composition avec Doublure
, il est recommandé d'opter pour des champions naturellement puissants, et sur le set 16, les plus aptes à vous procurer satisfaction sont des unités de palier 3, mais aussi les personnages Targon (voir le guide de la composition Targon Double Trouble
).
Malzahar Double Trouble, la marche à suivre
Plusieurs compositions peuvent fonctionner avec l'augment Doublure
sur le set 16 de TFT
, mais depuis le déploiement du patch 16.5, celle autour de Malzahar tire son épingle du jeu.
Plus tôt vous obtiendrez deux Malzahar et deux Nautilus ou Loris, mieux vous vous porterez. En attendant d'acquérir ces personnages de palier 3, vous pourriez utiliser un carry AP aléatoire, tel que Lulu ou Teemo, ainsi que Rumble. Le début de partie risque de se révéler délicat, mais votre situation s'améliorera nettement une fois que vous aurez récupéré vos carrys principaux. Il sera nécessaire de passer du temps au niveau 7 pour slow roll Malzahar, Loris et Nautilus, sans oublier de poser Cho'Gath pour Néant. Seraphine viendra apporter Perturbateur et Piltover au niveau 8.
Quelles autres optimisations choisir avec la composition Targon « Doublure » ?
Après avoir cliqué sur Doublure
, vous devriez vous diriger vers des augments qui faciliteront le reroll ou qui apporteront davantage de puissance à vos unités, par exemple :
- Ticket prismatique
- Tiercé
- Abondance de baguettes
- Shopping intensif
- Super sac de butin
- Besace héroïque
- Esprit d'équipe
- Meilleurs amis
La composition Doublure avec Malzahar
suit une direction claire, et peut vous conduire à la victoire si vous la réussissez. N'hésitez donc pas à sélectionner cette optimisation si elle se présente à vous, surtout si vous disposez de composants AP.
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