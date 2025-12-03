TFT : Comment jouer la composition Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine sur TFT ?
La composition Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine du set 16 de TFT
offre une alternative intéressante à la composition classique de Zaun
, puisque celle-ci se focalise surtout sur Singed, épaulé par les dégâts de Seraphine. Sa réussite requiert d'accéder aux niveaux supérieurs rapidement, et après avoir perdu suffisamment de points de vie pour débloquer Singed. Elle n'est donc pas la plus facile à mettre en place, mais peut vous réserver une belle surprise.
Pour jouer la composition Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine,
vous devez commencer la partie en perdant dans l'objectif de déverrouiller Singed le plus tôt possible. Utilisez Caitlyn, Vi, Blitzcrank et Ekko, avant de vous renforcer de Dr. Mundo et Jinx au niveau 6. Dès que vous aurez obtenu Singed, ajoutez-le et faites route rapidement vers le niveau 8.
Vous devrez alors trouver et améliorer Seraphine, votre carry secondaire, ainsi que Swain et Nautilus pour bénéficier de 4 Colosses. Ziggs vous parviendra naturellement au niveau 9 (si bien sûr vous avez équipé un Zaunite, en l'occurrence Singed, de 3 objets). Il ne vous restera qu'à inclure un légendaire, à savoir Fiddlesticks (Lucian & Senna fonctionnent également), puis à remplacer Nautilus par Shyvana.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Singed
Seraphine
- Morellonomicon
- Bâton de l'archange
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
Swain
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Casque adaptatif
- Coiffe de Rabadon
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine ?
Jouer Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine
ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait de recevoir naturellement des Zaunites, ou de connaître un début de partie difficile. Obtenir des composants AP incarne également un indice pertinent.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Zaun/Colosse avec Singed et Seraphine
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Revanche de Silco (augment Zaun)
- Abondance de baguettes
- Grandeur et démesure
- Trésors enfouis
- Baguettes à gogo
- Reliques de la lumière
- Buffet de composants
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Bâton angélique
- 9 vies
- Investissement sur le futur
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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