TFT : Comment jouer la composition classique de Zaun ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique de Zaun sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de Zaun du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Zaun sur TFT ?
La composition de Zaun du set 16 de TFT
repose sur 7 Zaunites, et sa mise en place peut se révéler délicate si vous n'être pas suffisamment riche. Singed et Jinx sont les carrys principaux en ce début d'ensemble, mais au fil des mises à jour, Warwick pourrait devenir un élément à prioriser de plus en plus.
Pour jouer la composition Zaun avec Jinx et Singed carry,
il vaut mieux commencer la partie en perdant, de manière à débloquer Singed rapidement. Vous pourriez démarrer avec Vi, Ekko, Blitzcrank et Caitlyn pour Piltover, avant d'ajouter Jinx et Dr. Mundo au niveau 6. Dès que vous aurez obtenu Singed, posez-le, et faites route vers le niveau 8 pour récupérer cette unité 2 étoiles et placer un Taric. Warwick remplacera Caitlyn, et n'oubliez pas d'évoluer avec un Assaillant pour le bonus de vitesse d'attaque offert par cette synergie à toute votre équipe. Au niveau 9, Ekko laissera sa place à Ziggs, qui peut jouer un rôle de carry secondaire dans certains contextes.
Notez que si vous ne parvenez pas à reroll Jinx au niveau 8, par exemple parce que vous avez reçu trop peu d'exemplaires de ce personnage en cherchant Singed 2 étoiles, vous pourriez toujours économiser pour aller au niveau 10 et jouer en 4 Colosses. Cela équivaut à remplacer Taric par Shyvana, et à inclure un Swain, ou tout simplement, à rester niveau 9 en vous passant de Kindred.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Singed
Jinx
- Morellonomicon
- Soif-de-Sang
- Bâton de l'archange
- Bâton du vide
- Gantelet précieux
Taric
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Fureur du kraken
- Lame funeste
Warwick
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Lithoplastron de gargouille
- Linceul de la congruence
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Tueur de géants
- Mercure
Quand jouer la composition Zaun ?
Jouer Zaun avec Jinx et Singed carry
ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait de recevoir naturellement des champions Zaunites, et de vivre un début de partie légèrement chaotique. Cela vous permettra effectivement de déverrouiller Singed. De plus, si vous disposez d'une économie prospère, vous seriez alors dans une position confortable pour atteindre sans tarder le niveau 8.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique Zaun sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Zaun
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Revanche de Silco (augment Zaun)
- Tout doit disparaître
- Kahuna
- Protection infinie
- Ascension sociale
- Gants porte-bonheur
- Deux de moins
- Arcs à gogo
- Butin varié
- Reliques de la lumière
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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