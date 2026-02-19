TFT : Comment jouer la composition Zaun avec Warwick et Jinx ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 février 2026 à 13h19
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Zaun avec Warwick et Jinx sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Zaun avec Warwick et Jinx ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Zaun avec Warwick et Jinx du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Zaun avec Warwick et Jinx sur TFT ?

La composition Zaun avec Warwick et Jinx du set 16 de TFT existe en plusieurs versions, mais celle que nous allons vous présenter repose sur Jinx et Warwick en 5 Zaun, avec des légendaires. Si vous ne pouvez la mettre en place, par exemple à cause de la nature des composants reçus, vous pourriez vous tourner vers la composition Zaun avec Warwick et Ziggs.

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Pour jouer la composition Zaun avec Warwick et Jinx, il est préférable de démarrer tout de suite avec cette synergie, avec Blitzcrank, Ekko, Vi et Caitlyn pour Piltover. Votre mission première sera de perdre en début de partie pour accélérer le déblocage de Singed, tout en générant de l'économie pour passer niveau 7 rapidement et obtenir Warwick.

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Votre objectif sera ensuite d'aller au niveau 8 pour améliorer vos épiques à 2 étoiles, en particulier Warwick, Singed et Wukong, votre tank principal. Le reroll de Jinx n'est pas obligatoire mais constitue toujours un avantage. Dans tous les cas, vous aurez intérêt à atteindre le niveau 9 pour débloquer Ziggs, mais aussi récupérer Kindred (pour Assaillant), Lucian & Senna (pour Pistolero), et bien sûr, Shyvana. Ces légendaires ont beaucoup à vous apporter, alors ne retardez pas leur acquisition.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Warwick
  • Détermination du titan
  • Soif-de-Sang
  • Gage de Sterak
  • Mercure
  • Manteau de la nuit
  • Tueur de géants
  • Blason de Pistolero
Jinx
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Fureur du kraken
  • Dernier souffle
  • Lame funeste
  • Pistolame Hextech
Wukong
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Lithoplastron de gargouille 
  • Vœu du protecteur
  • Griffe de dragon
  • Armure roncière

Quand jouer la composition Zaun avec Warwick et Jinx ?

Jouer la composition Zaun avec Warwick et Jinx incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur ce trait ou sur l'économie. De plus, des composants utiles à vos carrys et une série de défaites en début de partie devraient vous encourager dans cette direction.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Zaun avec Warwick et Jinx sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Zaun avec Warwick et Jinx du set 16 de TFT sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Revanche de Silco
  • Protection infinie
  • Buffet de composants
  • Trésors enfouis
  • Super sac de butin
  • Abondance de glaives
  • 9 vies
  • Géants et puissants
  • Investissement sur le futur
  • Ascension sociale
  • Niveau supérieur !
  • Tout doit disparaître 
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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