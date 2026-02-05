TFT : Comment jouer la composition Zaun avec Warwick carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Zaun avec Warwick carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Zaun avec Warwick carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Zaun avec Warwick carry sur TFT ?
La composition Zaun avec Warwick carry du set 16 de TFT
existe en plusieurs versions, mais celle que nous allons vous présenter considère que vous avez obtenu un blason de la région Zaun, et que vous pouvez ainsi jouer les 7 sans trop affaiblir votre équipe en raison d'unités de bas palier.
Pour jouer la composition Zaun avec Warwick carry,
il est préférable de démarrer tout de suite avec cette synergie, avec Blitzcrank, Ekko, Vi et Caitlyn pour Piltover. Votre objectif sera de perdre en début de partie pour accélérer le déblocage de Singed, tout en générant de l'économie pour passer niveau 7 rapidement et obtenir Warwick.
Votre objectif sera ensuite d'aller au niveau 8 pour améliorer vos épiques à 2 étoiles, en particulier Warwick et Singed, puis de vous diriger vers le niveau 9 (Seraphine remplace Caitlyn). En effet, Ziggs est un élément capital dans cette composition, c'est pourquoi vous ne devrez pas tarder à l'obtenir. Kindred et Shyvana viendront parfaire votre équipe. Si vous n'avez pas de blason de Zaun, vous pouvez soit :
→ Si vous avez plutôt reçu des arcs, n'hésitez pas à jouer la version Warwick et Jinx.
- Choisir de garder Blitzcrank au lieu de Shyvana
- Passer en 5 Zaun, avec Shyvana et un Bagarreur, comme Wukong
- Passer en 4 Colosses avec Swain
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Warwick
Ziggs
- Détermination du titan
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Mercure
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
Dr. Mundo
- Lame enragée de Guinsoo
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Buff rouge (si Singed ne porte pas d'anti-heal)
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Griffe de dragon
- Armure roncière
Quand jouer la composition Zaun avec Warwick carry ?
Jouer la composition Zaun avec Warwick carry
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur ce trait ou sur l'économie. De plus, des composants utiles à vos carrys et une série de défaites en début de partie devraient vous encourager dans cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Zaun avec Warwick carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Zaun avec Warwick carry
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Revanche de Silco
- Buffet de composants
- Trésors enfouis
- Super sac de butin
- Abondance de baguettes
- Géants et puissants
- Investissement sur le futur
- Ascension sociale
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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