TFT : Comment jouer la composition Zaun avec Singed et Seraphine ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Zaun avec Singed et Seraphine sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Zaun avec Singed et Seraphine du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Zaun avec Singed et Seraphine sur TFT ?
La composition Zaun avec Singed et Seraphine du set 16 de TFT
n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, même si elle est plutôt axée sur le late game. Après avoir été oubliée sur le premier patch du set à la suite d'une puissance trop prononcée sur le PBE, elle fait son retour sur le patch 16.2.
Pour jouer la composition Zaun avec Singed et Seraphine,
vous avez tout intérêt à démarrer autour de Néant, en prévision du déblocage du Héraut de la Faille. Utilisez Kog'Maw et Cho'Gath, ainsi que Vi et Caitlyn pour Piltover et Tireur d'élite, en ajoutant Blitzcrank au niveau 5. Toujours en conservant 2 unités Néant, faites l'achat de Ekko, et remplacez Kog'Maw par Malzahar. Débloquez Singed en plaçant Zaun, avec Dr. Mundo (une fois bien sûr que vous aurez perdu suffisamment de points de vie).
Il ne vous restera qu'à avancer vers le niveau 8 pour trouver et améliorer Seraphine, votre carry principal, tout en vous renforçant de Swain, et bien sûr du Héraut de la Faille (à faire entrer sans tarder). Si vous accédez au niveau 9, renforcez-vous d'un légendaire puissant, ou entrez un Targon pour déverrouiller Ryze.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Singed
Seraphine
- Morellonomicon
- Bâton de l'archange
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
- Bâton du vide
- Pistolame Hextech
Héraut de la Faille
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Bâton du vide
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Zaun avec Singed et Seraphine ?
Jouer Zaun avec Singed et Seraphine
se décide assez rapidement, car vous avez besoin de débloquer le Héraut de la Faille, ce qui implique de poser Néant pendant 8 combats. De plus, il est indispensable d'avoir reçu des composants AP, et de recevoir naturellement des unités de Zaun.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Zaun avec Singed et Seraphine sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Zaun avec Singed et Seraphine
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Bronze pour la vie
- Abondance de baguettes
- Grandeur et démesure
- Trésors enfouis
- Baguettes à gogo
- Reliques de la lumière
- Buffet de composants
- Tout doit disparaître
- 9 vies
- Ascension sociale
- Volonté de la couronne
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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