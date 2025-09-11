TFT : Comment jouer la composition Xayah et Rakan reroll ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Xayah et Rakan reroll sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Xayah et Rakan reroll du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Xayah et Rakan reroll sur TFT ?
La composition Xayah et Rakan reroll du set 15 de TFT
est basée sur le couple le plus célèbre de LoL, et repose principalement sur les synergies Edgelord, Académie du combat et Gardienne des étoiles.
Pour jouer la composition Xayah et Rakan reroll,
nous vous recommandons de démarrer tout de suite avec Xayah, Rakan, Rell et Shen. Au niveau 6, ajoutez Garen et Swain pour Bastion, et renforcer davantage votre front lane. Ainsi, vous devriez être assez stable pour slow roll Xayah et Rakan 3 étoiles. Lorsque vous les aurez, avancez les niveaux supérieurs rapidement mais sans vous ruiner, de façon à ce que votre équipe finale prenne forme grâce aux épiques Leona et Volibear, votre carry secondaire, puis Seraphine au niveau 9. Ezreal, Neeko et Yasuo (pour Mentor) se joindront aussi à votre composition pendant la transition.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Xayah : Fan service, Chasseuse d'étoiles, Dompteur de tempête
- Rakan : Fan service, Coriace, Peau adaptative
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Xayah
Rakan
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Fureur du kraken
- Tremblelames
- Tueur de géants
Volibear
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Bâton de l'archange
- Griffe de dragon
- Médaillon d'excitation
- Couronne de la reine
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Soif-de-Sang
- Mercure
Quand jouer la composition Xayah et Rakan reroll ?
Comme toute composition reroll, jouer Xayah et Rakan reroll
se décide tôt dans la partie, et vous pouvez considérer que cette option est la bonne si vous obtenez une optimisation axée sur le reroll, ou si vous recevez naturellement des exemplaires de ces champions. Obtenir des composants adaptés à vos carrys est aussi un paramètre à prendre en compte.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si vos adversaires semblent vouloir construire la même équipe que vous, vous risquez de perdre un temps précieux et de retarder votre accès aux niveaux supérieurs.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Xayah et Rakan reroll sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Xayah et Rakan reroll
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Edgelord, Diadème d'Edgelord, Couronne d'Edgelord
- Une aventure exaltante
- Petite équipe de choc
- Pas le choix
- Banc de Pandore
- Ticket prismatique
- Canon de verre
- Objets de Pandore
- Relances imposantes
- Trésors enfouis
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Sentinelles
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
commentaire (1)
Ne suivez pas ce guide, ça ne se joue pas Bastion mais Protecteur. J'ai top 7 à cause du site alors que j'avais Xayah 3. Celui qui top 1 joue actuellement protecteur avec la même compo.
PS pour le site : ne faites pas de guide, si vous ne savez pas jouer au jeu.