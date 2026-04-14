TFT : Comment jouer la composition Visionnaire classique ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Visionnaire classique sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Visionnaire classique (Stargazer) du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Visionnaire classique sur TFT ?
La composition Visionnaire classique du set 17 de TFT
consiste à jouer la verticale Visionnaire, et donc à accéder aux niveaux supérieurs assez rapidement étant donné que vos carrys principaux sont épiques et légendaires. Par ailleurs, un emblème de la synergie est nécessaire (spatule + baguette).
Pour jouer la composition Visionnaire classique,
vous devriez démarrer tout de suite autour de ce trait, avec TF, Talon et Jax, accompagnés de Aatrox. Au niveau 6, ajoutez Lulu et Gwen, puis avancez vers les niveaux supérieurs une fois que vous serez stable. Votre objectif sera alors de parvenir au niveau 8 rapidement, dans de bonnes conditions, pour trouver et améliore Nunu, Xayah et Riven. Pantheon et Shen viendront compléter votre équipe.
→ Notez que si vous n'avez pas reçu de blason de Visionnaire, vous pourriez retirer TF au profit d'un Initiateur, par exemple Blitzcrank.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Xayah
Riven
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Pistolame Hextech
- Lame d'infini
Nunu
- Emblème de Visionnaire
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Mercure
- Soif-de-Sang
- Tueur de géants
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Visionnaire classique ?
Jouer la composition Visionnaire classique
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation axée sur l'économie ou un emblème, par exemple grâce au dieu Aurelion Sol ou la déesse Evelynn. Des composants AD pourraient aussi vous inciter à emprunter ce chemin, tout comme des exemplaires de Xayah ou Nunu reçus rapidement. La constellation de la Montagne est aussi à prendre en compte, mais dans ce cas, mieux vaut vous tourner vers la composition Visionnaire/Sniper.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Visionnaire classique sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Visionnaire classique
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, en octroyant davantage de puissance, un emblème, ou de l'économie.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Câlin collectif
- Aléatoire jacta est
- Enracinement
- Emblématique
- Réinitialisation cosmique
- Vous vous sentez en veine ?
- Ascension sociale
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Niveau supérieur !
- Pile ou face
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Besace d'Urf
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)