TFT : Comment jouer la composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin (Stargazer) du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin sur TFT ?
La composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin du set 17 de TFT
consiste à jouer la verticale Visionnaire, lorsque la constellation est celle de la Montagne,
c'est-à-dire celle vous offrant un emblème de la synergie tous les 5 combats contre des joueurs.
Pour jouer la composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin,
vous devriez démarrer tout de suite autour de ce trait, avec TF, Talon et Jax, accompagnés de Aatrox. Au niveau 6, ajoutez Lulu et Gwen, puis avancez vers les niveaux supérieurs une fois que vous serez stable. Votre objectif sera alors de parvenir au niveau 8 rapidement, dans de bonnes conditions, pour trouver et améliore Nunu, Xayah et Riven. Shen et Jhin se joindront à votre équipe dès que possible, mais pour intégrer les deux, vous devrez impérativement aller au niveau 9.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Xayah
Jhin
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Buff rouge
- Lame funeste
- Pistolame Hextech
- Lame d'infini
Nunu
- Emblème de Visionnaire
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Dernier souffle
- Buff rouge
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin ?
Jouer la composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin
incarne une bonne sortie si la constellation tracée par les Visionnaires est celle de la Montagne. Une optimisation d'économie est aussi à prendre en compte, tout comme des composants utiles à l'équipement de vos carrys.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Visionnaire/Sniper avec Xayah et Jhin
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, en octroyant davantage de puissance ou de l'économie.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Puissance 4
- Armurier
- Trésors enfouis
- Shopping intensif
- Ascension sociale
- Éveil de l'âme
- Appel du chaos
- Butin varié
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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