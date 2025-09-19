TFT : Comment jouer la composition Smolder reroll avec Poids lourd ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Smolder reroll avec Poids lourd sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Smolder reroll avec Poids lourd du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Smolder reroll avec Poids lourd sur TFT ?
La composition Smolder reroll avec Poids lourd du set 15 de TFT
repose sur une front lane imposante et les dégâts de Smolder, l'un des monstres invoqué par Lulu. Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, à moins bien sûr d'être contesté.
Pour jouer la composition Smolder reroll avec Poids lourd,
vous devriez démarrer avec Smolder, Naafiri, Zac et Aatrox, puis inclure Kobuko, Jayce et Darius, en retirant Naafiri, au niveau 6. Votre objectif sera alors de passer niveau 7 avec une belle économie pour slow roll Smolder, Darius et Jayce 3 étoiles, et idéalement, en trouvant Poppy, votre tank principal. Une fois ces unités en votre possession, faites route vers le niveau 8 pour acheter Akali, et si vous parvenez au niveau 9, renforcez-vous d'un légendaire, à définir selon les circonstances de la partie et de vos besoins.
Notez qu'il existe une version de la composition Smolder reroll avec Protecteur
, et que cette option peut aussi présenter de bons résultats, voire vous sauver la mise si vous êtes contesté sur Jayce ou Darius.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Smolder : Massacreur, Efficacité, Plus de 8 000
- Poppy : Meilleure défense, Métamorphose, Inarrêtable
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Poppy
Smolder
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Visage spirituel
Darius
- Lance de Shojin
- Lame d'infini
- Mercure
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Lame d'infini
- Main de la justice
- Lame funeste
- Tueur de géants
Quand jouer la composition Smolder reroll avec Poids lourd ?
Comme toute composition basée sur le reroll, jouer Smolder reroll avec Poids lourd
se décide assez tôt, et vous pourriez considérer que cette option paraît viable si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Darius, Jayce ou de Smolder (Lulu). De plus, obtenir de l'équipement adapté aux besoins de vos carrys devrait également vous encourager dans cette direction, tout comme une optimisation axée sur le trait Poids lourd.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Lulu ou Darius
, vous risquez de ne pas trouver vos unités et de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Smolder reroll avec Poids lourd sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Smolder reroll avec Poids lourd
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Poids lourd, Diadème de Poids lourd, Couronne de Poids lourd
- Coup de gong (augment Poids lourd)
- Banc de Pandore
- Boutique truquée
- Buffet de composants
- Tiercé
- Objets de Pandore
- Ascension
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Ticket prismatique
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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