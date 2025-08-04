TFT : Comment jouer la composition Smolder reroll avec Protecteur ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Smolder reroll avec Protecteur sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Smolder reroll avec Protecteur du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Smolder reroll avec Protecteur sur TFT ?
La composition Smolder reroll avec Protecteur du set 15 de TFT
repose sur une front lane à toute épreuve et les dégâts de Smolder, l'un des monstres que peut invoquer Lulu.
Pour jouer la composition Smolder reroll avec Protecteur,
vous devriez démarrer avec Smolder, Malphite, Kennen et Rakan, et si possible, entamer une série de victoires. Ajoutez Janna et Ziggs au niveau 6, avant de faire route vers le niveau 7, moment auquel votre objectif sera de slow roll Smolder (Lulu), Neeko et Rakan. Dès que vous les aurez acquis, avancez pour poser 6 Protecteurs, en incluant K'Santé, ainsi que Jarvan IV. Au niveau 9, Ryze viendra parfaire votre équipe en vous faisant bénéficier d'un Mentor.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Smolder : Efficacité, Snax rare, Démolisseur
- Neeko : Chasseuse d'étoiles, Dernière chance, Voile rouge
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Neeko/Rakan
Smolder
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Linceul de la congruence
- Lance de Shojin
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Tueur de géants
Quand jouer la composition Smolder reroll avec Protecteur ?
Comme toute composition basée sur le reroll, jouer Smolder reroll avec Protecteur
se décide assez tôt, et vous pourriez considérer que cette option paraît viable si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Neeko, Rakan ou de Smolder (Lulu). De plus, obtenir de l'équipement adapté aux besoins de vos carrys devrait également vous encourager dans cette direction, tout comme une optimisation axée sur le trait Protecteur.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Lulu ou Neeko
, vous risquez de ne pas trouver vos unités et de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Smolder reroll avec Protecteur sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Smolder reroll avec Protecteur
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Protecteur, Diadème de Protecteur, Couronne de Protecteur
- Protection anticipée (augment Protecteur)
- Banc de Pandore
- Esprit d'équipe
- Buffet de composants
- Super sac de butin
- Objets de Pandore
- Ascension
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Ticket prismatique
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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