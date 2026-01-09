TFT : Comment jouer la composition Shurima/Arcaniste ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Shurima/Arcaniste sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Shurima/Arcaniste du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Shurima/Arcaniste sur TFT ?
La composition Shurima/Arcaniste du set 16 de TFT
est très difficile à mettre en place, car elle exige de débloquer 2 Shurima, et donc d'accéder au niveau 9 le plus rapidement possible dans de bonnes conditions (points de vie suffisamment élevés + économie prospère).
Pour jouer la composition Shurima/Arcaniste,
vous devez gagner le début de partie en jouant une équipe forte, de façon à économiser vos PV. La difficulté sera de générer un maximum d'or, sans actualiser la boutique à outrance, de manière à atteindre le niveau 9 aussi vite que possible. Qui plus est, vous devrez veiller à conserver des exemplaires de Vi et de Neeko, et trouver un porteur d'équipement AP. L'une des options viables est de démarrer avec Bilgewater et TF carry. Il sera sans doute nécessaire de vous stabiliser au niveau 8, mais sans ruiner vos finances, en récupérant par exemple Seraphine et Swain.
Dès que vous aurez obtenu Azir, vous devrez déverrouiller d'abord Xerath, puis Renekton. Vous devrez aussi acheter Annie, et faire de Tibbers votre tank principal.
→ Si d'aventure vous obtenez Nasus, donc les 4 Shurima, vous gagnerez certainement la partie, puisque l'effet prismatique est de faire passer l'un de vos Shurima 3 étoiles pendant quelques secondes. Néanmoins, ne soyez pas gourmand si votre santé est trop basse, cette opération est extrêmement risquée !
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Azir
Renekton
- Lame enragée de Guinsoo
- Bâton du vide
- Coiffe de Rabadon
- Pistolame Hextech
- Bâton de l'archange
Annie
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Soif-de-Sang
- Mercure
- Lame d'infini
- Tueur de géants
Tibbers
- Bâton du vide
- Casque adaptatif
- Lance de Shojin
- Buff bleu
- Dent de Nashor
- Armure de Warmog
- Couronne de la reine
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Shurima/Arcaniste ?
Jouer Shurima/Arcaniste
ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait d'avoir cliqué sur l'optimisation prismatique Secrets du désert
, ou l'obtention rapide d'un exemplaire d'Azir. Un augment d'économie offre également un avantage pour réussir à construire cette équipe, tout comme un début de partie victorieux.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Shurima/Arcaniste sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Shurima/Arcaniste
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Secrets du désert
- Niveau supérieur !
- Stratégie d'investissement
- Gagnant-gagnant
- Ascension sociale
- Investissement sur le futur
- Tout doit disparaître
- Spécialiste des fins de partie
- Ravitaillement
- Cleptomanie
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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