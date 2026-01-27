TFT : Comment jouer la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 janvier 2026 à 21h59
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover sur TFT ?

La composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover du set 16 de TFT est assez complexe à mettre en place dans le sens où elle repose principalement sur des personnages épiques. Un début de partie victorieux et des composants AP sont nécessaires à sa réussite.

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Pour jouer la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover, vous devriez démarrer avec Loris (ou Vi) et Orianna, ainsi que Anivia et Neeko (si vous avez Vi, autrement, privilégiez un Rempart, comme Xin Zhao). N'hésitez pas à passer en 4 Piltover au niveau 6 (ou en 3 Freljord, à définir selon la qualité de vos boutiques), et sélectionnez un module profitable à votre équipe.

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Votre objectif sera d'avancer sans tarder vers le niveau 8, pour trouver/améliorer Seraphine, Lissandra, et Braum, tout en ajoutant un Perturbateur. Azir serait idéal, mais si vous n'êtes pas chanceux, faites en sorte d'atteindre le niveau 9 pour l'obtenir, et débloquer un Shurima, de préférence Renekton.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Seraphine
  • Gantelet précieux
  • Dent de Nashor
  • Lance de Shojin
  • Coiffe de Rabadon
  • Bâton du vide
Lissandra
  • Lance de Shojin
  • Buff rouge ou Morellonomicon
  • Bâton du vide
  • Dent de Nashor
  • Fléau vengeur
  • Gantelet précieux
Braum
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Vœu du protecteur
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Cœur intrépide

Quand jouer la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover ?

Jouer la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover incarne une sortie correcte si vous avez reçu des composants AP en grande majorité, ou bien une optimisation d'économie. 

compo-seraphine-singed-set16-tft
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Seraphine/Lissandra avec Freljord et Piltover du set 16 de TFT sont celles qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Niveau supérieur !
  • Tout doit disparaître 
  • Axiome d'air
  • Trésors enfouis
  • Ascension sociale
  • Cycle épique
  • Lotus précieux
  • Lancer de dés
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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