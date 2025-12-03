TFT : Comment jouer la composition Rempart avec Kindred et Lucian & Senna ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rempart avec Kindred et Lucian & Senna sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Rempart avec Kindred et Lucian & Senna du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Rempart avec Kindred et Lucian & Senna sur TFT ?
La composition Rempart avec Kindred et Lucian & Senna du set 16 de TFT
est très difficile à mettre en place, car elle vous contraint à atteindre le niveau 9 rapidement, avec des finances au beau fixe, et suffisamment de points de vie pour effectuer votre transition. Néanmoins, elle peut vous conduire à la victoire si elle est réussie.
Pour jouer la composition Rempart avec Kindred et Lucian & Senna,
vous devez gagner le début de partie en jouant une équipe forte, ou bien consolider vos finances grâce à un trait tel que Ixtal ou Bilgewater. Il n'existe ainsi pas de chemin prédéfini, alors à vous de vous adapter à ce que le jeu vous offre, en prenant soin d'actualiser la boutique au minimum (vous pouvez lâcher quelques rolls si vous avez beaucoup de paires, mais à vos risques et périls). Dans tous les cas, conservez des exemplaires de Vi, Ashe, Loris et Sejuani.
Au niveau 8, effectuez une première stabilisation, par exemple en jouant autour de Freljord avec un carry AD, tel que Miss Fortune. Votre objectif demeurera le même : aller au niveau 9 pour trouver et améliorer vos légendaires : Lucian & Senna, Kindred, Fiddlesticks et Ornn.
→ Si le proc Piltover
n'est pas optimal, n'hésitez pas à remplacer Vi par Azir, et Loris par un Nasus ou un Renekton : ces deux unités seront jouer un rôle de carry, à condition de les équiper correctement.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Lucian & Senna
Kindred
- Buff rouge
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
Braum
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Dernier souffle
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Rempart avec Kindred et Lucian & Senna ?
Jouer Rempart avec Kindred et Lucian & Senna
ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait d'avoir cliqué sur une optimisation d'économie, ou vous menant plus vite qu'à l'ordinaire au niveau 9. De plus, des composants AD sont indispensables pour envisager cette équipe.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Rempart avec Kindred et Lucian & Senna sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Rempart avec Kindred et Lucian & Senna
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Stratégie d'investissement
- Gagnant-gagnant
- Ascension sociale
- Abondance de glaives
- Investissement sur le futur
- Réunion d'anniversaire
- Tout doit disparaître
- Spécialiste des fins de partie
- Glaives à gogo
- Arcs à gogo
- XP en promotion
- Esprit encombré
- Fin de partie
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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