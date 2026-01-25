TFT : Comment jouer la composition Piltover reroll avec Orianna carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Piltover reroll avec Orianna carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Piltover reroll avec Orianna carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Piltover reroll avec Orianna carry sur TFT ?
La composition Piltover reroll avec Orianna carry du set 16 de TFT
a émergé au cours du patch 16.3, à la suite du buff d'Orianna et des facilités accordées quant à son mode de déverrouillage. Elle peut vous mener vers la victoire, à condition de disposer de l'équipement adéquat pour votre carry, et en bénéficiant d'un contexte propice à sa mise en place.
Pour jouer la composition Piltover reroll avec Orianna carry,
vous avez tout intérêt à démarrer avec Vi et Neeko, ainsi que Anivia et Orianna. Cette dernière sera à débloquer aussi rapidement que possible. Au niveau 6, ajoutez Sejuani, Loris et Caitlyn, en remplaçant Neeko. Soyez attentif aux modules Piltover qui vous seront proposés, en effectuant des choix favorisant la puissance de votre équipe, par exemple Continuum Cogs
ou Blast Shield
+ Acceleration
ou Magentron
.
Votre objectif sera de slow roll Orianna et Loris 3 étoiles, et si possible, Sejuani voire Vi. Dès que vous aurez obtenu vos personnages, avancez pour remplacer Caitlyn par Seraphine, et Anivia par Lissandra. Braum intégrera vos rangs pour Freljord, et Azir apportera Perturbateur. Notez que si vous parvenez au niveau 9, vous pourriez soit vous renforcer d'un légendaire puissant tel que Shyvana (pour son aura), ou jouer le Shurima que vous aurez sans doute débloqué.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Orianna
Loris
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor (x2 idéalement)
- Bâton de l'archange
- Pistolame Hextech
- Coiffe de Rabadon
Lissandra
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Buff rouge ou Morellonomicon
- Bâton du vide
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
Quand jouer la composition Piltover reroll avec Orianna carry ?
Jouer Piltover reroll avec Orianna carry
se décide rapidement, car cette composition repose sur des unités de palier 2. Des signaux pourraient vous indiquer que cette direction est la bonne, par exemple des composants utiles à l'équipement BIS d'Orianna (Dent de Nashor + Gantelet précieux). De plus, des exemplaires naturels de champions Piltover devraient aussi vous encourager à emprunter cette voie, tout comme une optimisation axée sur le reroll.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Piltover reroll avec Orianna carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Piltover reroll avec Orianna carry
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Reliques de la lumière
- Avènement des deux
- Trésors enfouis
- Ravitaillement
- Esprit d'équipe
- Ticket prismatique
- Banc de Pandore
- Bâton angélique
- Besace héroïque
- Lotus précieux
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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