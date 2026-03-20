TFT : Comment jouer la composition Peeba Mel/Ryze ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Peeba Mel/Ryze sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Peeba Mel/Ryze du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Peeba Mel/Ryze sur TFT ?
La composition Peeba Mel/Ryze
du set 16 de TFT
a émergé en fin de set, et peut alors vous conduire à la victoire si elle est réussie. Néanmoins, sa mise en place est relativement complexe, puisqu'il est indispensable d'atteindre le niveau 9 en bonne santé et avec suffisamment d'or.
Pour jouer la composition Peeba Mel/Ryze,
il est préférable de démarrer autour de Noxus et Incantateur, avec Sion, Briar, LeBlanc et Anivia ou Sona. Ajoutez Darius et Draven au niveau 6, et remplacez Sona ou Anivia par Milio ou Kobuko (pour Bagarreur).
Votre objectif sera de parvenir au niveau 9 le plus rapidement possible en conservant vos points de vie, mais une stabilisation peut être nécessaire au niveau 8, à vous d'en juger selon les circonstances de la partie. Notez aussi que si vous optez pour quelques relances, il demeure déconseillé de compromettre son économie. Une fois niveau 9, trouvez Azir, débloquez Sylas et Ryze, et améliorez Mel. Shyvana doit aussi intégrer votre équipe dès que possible pour valoriser Swain, votre tank principal, et Taric viendra parfaire votre équipe. De l'équipement peut être accordé à Sylas si vous le pouvez, ou au Shurima que vous aurez débloqué, idéalement Xerath.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Mel
Ryze
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Buff rouge
- Coiffe de Rabadon
Swain
- Bâton du vide
- Lance de Shojin
- Morellonomicon
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Casque adaptatif
- Vœu du protecteur
- Visage spirituel
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Peeba Mel/Ryze ?
Jouer la composition Peeba Mel/Ryze
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur l'économie, ou que la rencontre d'ouverture offre de l'or. De plus, des composants utiles à vos carrys devraient vous encourager dans cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Peeba Mel/Ryze sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Peeba Mel/Ryze
du set 16
de TFT
sont celles d'économie.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Les runes telluriques
- Ascension sociale
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Investissement sur le futur
- Enracinement
- Cycle épique
- Bronze pour la vie
- Spécialiste des fins de partie
- Fin de partie
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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