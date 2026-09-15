TFT : La composition Aphelios/Nidalee, comment la jouer ? (Set 18)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios/Nidalee sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds, le set 18 de TFT, est disponible, et cet ensemble amène ses propres champions et synergies, ainsi que la mécanique des Esprits de la forêt. Comme d'habitude, chaque joueur doit passer par une période d'apprentissage des équipes les plus optimales et des meilleures combinaisons. Afin de vous aider, nous allons vous présenter ici la composition Aphelios/Nidalee.



Comment jouer la composition Aphelios/Nidalee sur TFT ?

La composition Aphelios/Nidalee du set 18 de TFT repose principalement sur des champions épiques, c'est pourquoi vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 8 en bonne santé pour pouvoir la mettre en place. Elle active diverses synergies, en particulier Lunaire, Ultrarapide, Adaptateur, Incantateur et Enfers.





Pour jouer la composition Aphelios/Nidalee, vous pourriez démarrer autour de Sylvestre, avec Xayah, Ornn, Alistar, Varus et Shen. Votre objectif sera d'aller le plus rapidement possible au niveau 8 afin d'effectuer votre transition. Pensez à acheter Diana, Vi et Kog'Maw durant votre progression, puis une fois niveau 8, trouvez et améliorez Aphelios, Amumu, Nidalee et la Sentinelle ancestrale.

Si vous atteignez le niveau 9, ajoutez Alune ou Kennen.

N'hésitez pas à jouer temporairement avec (3) Enfers pour obtenir des emplacements de boutique enflammés, et peut-être acquérir ainsi Aphelios ou Nidalee.

À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 18, Enchanted Wilds

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Aphelios

Lame funeste

Lame enragée de Guinsoo

Fureur du kraken

Tueur de géants

Lame d'infini

Nidalee

Lance de Shojin

Gage de Sterak

Lame d'infini

Manteau de la nuit

Main de la justice

Amumu

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Couronne de la reine

Visage spirituel

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Aphelios/Nidalee ?

Jouer la composition Aphelios/Nidalee est une option à privilégier si vous obtenez une optimisation d'économie, ainsi que des exemplaires naturels de vos carrys. Avoir reçu des composants qui leur sont à utiles, principalement des BF, est aussi à prendre en compte.

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Aphelios/Nidalee sur le set 18 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Aphelios/Nidalee du set 18 de TFT sont celles d'économie, ou qui vous accorderont un bonus de puissance.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Bronze pour la vie

Relances épiques

Bye bye boutique

Glaives à gogo

Abondance de glaives

Implants cybernétiques

Dés magiques

Tout doit disparaître

Niveau supérieur !

Repaire du baron

Appel du chaos

Canon de verre

Ascension sociale

Retrouvez les meilleures compositions du set 18 de TFT dans notre guide.