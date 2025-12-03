TFT : Comment jouer la composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 décembre 2025 à 12h00
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc sur TFT ?

La composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc du set 16 de TFT suit une direction claire, et offre une alternative intéressante à la composition Noxus classique. Elle repose sur plusieurs unités de palier 3, renforcées par quelques épiques et dans l'idéal, d'un légendaire. 

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Pour jouer la composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc, vous devriez démarrer tout de suite en jouant autour de Noxus, c'est-à-dire avec Sion, Briar, Draven et Viego. Si vous n'avez pas de Draven, débloquez LeBlanc sans tarder, en équipant Sion de deux objets. Au niveau 6, vous devriez avoir déverrouillé Darius, et pourrez ainsi évoluer avec 5 Noxiens, en ajoutant Sejuani pour Défenseur.

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Votre objectif sera de slow roll Draven, LeBlanc, Darius, voire Sejuani, au niveau 7, en posant un Assaillant ou un Incantateur. Une fois vos carrys en poche, allez au niveau 8 pour bénéficier de 7 Noxus, ce qui équivaut à acheter Ambessa et Swain. Si vous accédez au niveau 9, vous pouvez au choix valoriser LeBlanc ou Draven, soit avec Kindred, soit avec Zilean.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Draven
  • Fureur du kraken
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Tueur de géants
  • Lame funeste
  • Lame d'infini
  • Buff rouge
LeBlanc
  • Dent de Nashor
  • Gantelet précieux
  • Lance de Shojin
  • Fléau vengeur
  • Coiffe de Rabadon
  • Tueur de géants
Darius
  • Visage spirituel
  • Armure de Warmog
  • Lithoplastron de gargouille
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Vœu du protecteur

Quand jouer la composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc ?

Jouer Noxus reroll avec Draven et LeBlanc peut incarner une belle sortie si vous avez reçu naturellement des exemplaires de Draven et LeBlanc. De plus, une optimisation axée sur ce trait ou le reroll devrait aussi vous encourage à suivre ce chemin.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Noxus reroll avec Draven et LeBlanc du set 16 de TFT sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Invasion de Darkwill (augment Noxus)
  • Héraut de la ruine (augment Atakhan)
  • Ticket prismatique
  • Secteur commercial
  • Objets de Pandore
  • Feu concentré
  • Relances étoilées
  • Pluie d'argent
  • Tiercé
  • Armurier 
  • Relances régulières
  • Lithoplastron solo
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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