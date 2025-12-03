TFT : Comment jouer la composition classique de Noxus ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique de Noxus sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de Noxus du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition classique de Noxus sur TFT ?
La composition classique de Noxus du set 16 de TFT
suit une direction claire, puisque vous jouerez avec 7 Noxiens, avec Mel et Ambessa en tant que carrys principaux, et en faisant de Swain votre tank. Néanmoins, il est nécessaire d'atteindre le niveau pour inclure les deux légendaires Kindred et Fiddlesticks.
Pour jouer la composition classique de Noxus,
il est préférable de démarrer tout de suite avec cette synergie, en vous procurant Briar, Sion, Draven et Viego pour Assaillant. Débloquez sans tarder LeBlanc et Darius, et ajoutez-les à votre équipe au niveau 6. Votre objectif sera ensuite d'atteindre rapidement, tout en demeurant stable, le niveau 8, dans l'optique d'acquérir Swain et Ambessa. Dès que vous aurez déverrouillé Mel, il ne vous restera qu'à retirer LeBlanc, et ajouter Kindred et Fiddlesticks au niveau 9.
→ Notez que si vous obtenez deux blasons de Noxus, vous avez tout intérêt à vous diriger vers le niveau 10 pour poser les 10 Noxiens, et bénéficier ainsi d'un Atakhan hors du commun qui vous fera à coup sûr remporter la partie (à moins qu'il n'y ait en face de vous une autre synergie prismatique telle que Ionia, Yordle, ou un légendaire 3 étoiles, le résultat serait alors plus incertain). Par ailleurs, obtenir ne serait-ce qu'un emblème est toujours une bonne chose : vous pourriez ajouter un Perturbateur pour Mel, voire deux Shurima au niveau 10.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Mel
Ambessa
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Bâton du vide
- Buff rouge
- Morellonomicon
- Buff bleu
Swain
- Manteau de la nuit
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Soif-de-Sang
- Tueur de géants
- Gage de Sterak
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Visage spirituel
- Linceul de la congruence
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition classique de Noxus ?
Jouer la composition classique de Noxus
ne se décide pas au hasard, et quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait de recevoir naturellement des champions Noxiens, en particulier une box Draven au premier PvE. Un blason de Noxus ou une optimisation axée sur l'économie devraient également vous indiquer que cette sortie est correcte, étant donné qu'il est nécessaire d'accéder aux niveaux supérieurs.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique de Noxus sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition classique de Noxus
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Invasion de Darkwill (augment Noxus)
- Héraut de la ruine (augment Atakhan)
- Tout doit disparaître
- Chasse éternelle (augment Kindred et Ambessa)
- Emblématiquement
- Ascension sociale
- Gants porte-bonheur
- Lancer de dès
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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