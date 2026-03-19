TFT : Comment jouer la composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius sur TFT ?
La composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius du set 16 de TFT
a émergé en fin de set, à la suite des buffs des champions de palier 3, en particulier Darius. Cette équipe n'est pas particulièrement difficile à mettre en place et peut ainsi vous mener à la victoire, à moins de ne pas être contesté par d'autres joueurs.
Pour jouer la composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius,
vous avez tout intérêt à démarrer tout de suite autour de Noxus, avec Sion, Briar, LeBlanc, et Illaoi ou Shen pour Bagarreur. Passez en 5 Noxus dès que possible, en ajoutant Darius et Draven, et en remplaçant votre Bagarreur par un Défenseur.
Votre objectif sera de slow roll LeBlanc, Darius, Kennen et Kobuko (n'oubliez donc pas de déverrouiller ces derniers) au niveau 7, mais aussi Ahri si vos finances le permettent. Vous devriez en même temps redescendre en 3 Noxus, en réintroduisant Bagarreur pour Kobuko (avec Wukong), et Swain à la place de Briar (pour Arcaniste). Taric viendra parfaire votre composition au niveau 8.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
LeBlanc
Darius
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor (x2 idéalement)
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
Ahri
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Bâton du vide
- Morellonomicon
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Casque adaptatif
Quand jouer la composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius ?
Jouer la composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur le reroll, ou que vous recevez naturellement des exemplaires de vos unités. De plus, un début de partie victorieux axé sur Noxus pourrait aussi vous encourager dans cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Noxus/Ionia reroll avec LeBlanc et Darius
du set 16
de TFT
sont celles accordant des objets, ou facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Invasion de Darkwill
- Tiercé
- Lotus précieux
- Esprit d'équipe
- Trésors enfouis
- Buffet de composants
- Ticket prismatique
- Besace héroïque
- Super sac de butin
- Ravitaillement
- Jour de relance
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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