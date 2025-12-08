TFT : Comment jouer la composition Noxus avec Mel et Lucian & Senna ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Noxus avec Mel et Lucian & Senna sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Noxus avec Mel et Lucian & Senna du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Noxus avec Mel et Lucian & Senna sur TFT ?
La composition Noxus avec Mel et Lucian & Senna du set 16 de TFT
ne se joue qu'avec 3 Noxiens, accompagnés de légendaires et de deux Piltover. Elle est axée sur le late game, ce qui implique d'avoir obtenu une optimisation d'économie pour pouvoir la réussir dans de bonnes conditions.
Pour jouer la composition Noxus avec Mel et Lucian & Senna,
vous devriez évoluer autour de Noxus pour commencer, et éviter ainsi une future transition trop chaotique. Faites appel à Sion, Briar, LeBlanc, Darius et Draven, ainsi que Nautilus, tout en conservant Neeko et Vi sur votre banc. Votre objectif sera d'aller rapidement au niveau 8 pour récupérer Swain, ainsi qu'une Ambessa 2 étoiles, ce qui déverrouillera Mel. Stabilisez-vous sans vous ruiner, et achetez Seraphine pour Perturbateur. Vous retirerez progressivement les Noxiens, qui laisseront également leur place à Fiddlesticks et Shyvana, ainsi que Vi et Neeko, et surtout, Lucian & Senna, votre carry secondaire.
→ Si le proc Piltover
n'est pas optimal, n'hésitez pas à remplacer Seraphine par Azir, et Vi par un Nasus ou un Renekton : ces deux unités seront jouer un rôle de carry, à condition de les équiper correctement. Cependant, vous perdrez Défenseur, à vous de juger de la meilleure option selon les circonstances de la partie.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Lucian & Senna
Mel
- Buff rouge
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Lame enragée de Guinsoo
- Fléau vengeur
- Lame funeste
Swain
- Gantelet précieux
- Bâton du vide
- Lance de Shojin
- Buff bleu
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Noxus avec Mel et Lucian & Senna ?
Jouer Noxus avec Mel et Lucian & Senna
ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait d'avoir cliqué sur une optimisation d'économie, ou un début de partie victorieux avec Noxus. De plus, il est indispensable d'avoir en votre possession des objets octroyant de la mana pour Mel, qui comme Annie, ne peut pas être efficace sans.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Noxus avec Mel et Lucian & Senna sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Noxus avec Mel et Lucian & Senna
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Stratégie d'investissement
- Gagnant-gagnant
- Ascension sociale
- Investissement sur le futur
- Tout doit disparaître
- Spécialiste des fins de partie
- XP en promotion
- Esprit encombré
- Fin de partie
- Bronze pour la vie
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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