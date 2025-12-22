TFT : Comment jouer la composition Noxus avec Kindred et Lucian & Senna ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Noxus avec Kindred et Lucian & Senna sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Noxus avec Kindred et Lucian & Senna du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Noxus avec Kindred et Lucian & Senna sur TFT ?
La composition Noxus avec Kindred et Lucian & Senna du set 16 de TFT
ne se joue qu'avec 3 Noxiens, car elle repose surtout sur des légendaires AD, ainsi qu'un tank principal Ixtal : Skarner. Elle n'est réalisable que dans des circonstances spécifiques, et est ainsi difficile à mettre en place. Le jeu en vaut toutefois la chandelle, car elle peut vous conduire vers la victoire.
Pour jouer la composition Noxus avec Kindred et Lucian & Senna,
vous devriez évoluer autour de Noxus pour commencer, avec Draven, Briar, Sion et Viego pour Assaillant (ou Ashe). Votre but sera de jouer strong board
pour pouvoir accéder rapidement aux niveaux supérieurs et effectuer votre transition.
Au niveau 8, faites une pause pour chercher Swain, Ambessa, Taric et Skarner. Dans l'idéal, vous débloquerez ce dernier au cours d'une manche de PvE pour éviter de vous mettre des bâtons dans les roues pendant un combat, avec une Gargouille employée sur un personnage non-tank. Si vous êtes chanceux, vous trouverez aussi un exemplaire de Lucian & Senna et Kindred, mais cela n'est absolument pas garanti. Pour cette raison, il conviendra d'avancer aussi vite que possible au niveau 9 pour les acheter et les améliorer, tout comme Shyvana et Fiddlesticks, qui apporteront davantage de contrôle à votre équipe.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Lucian & Senna
Kindred
- Buff rouge
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Lame enragée de Guinsoo
- Fléau vengeur
- Lame funeste
Skarner
- Fureur du kraken
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Lame d'infini
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Noxus avec Kindred et Lucian & Senna ?
Jouer Noxus avec Kindred et Lucian & Senna
ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait d'avoir cliqué sur une optimisation d'économie, ou de bénéficier d'une rencontre d'ouverture octroyant de l'or. De plus, des composants AD sont indispensables pour prétendre à la victoire.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Noxus avec Kindred et Lucian & Senna sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Noxus avec Kindred et Lucian & Senna
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Gagnant-gagnant
- Ascension sociale
- Investissement sur le futur
- Tout doit disparaître
- Spécialiste des fins de partie
- Esprit encombré
- Deux de moins
- Arcs à gogo
- Réunion d'anniversaire
- Abonnement premium
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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