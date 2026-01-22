TFT : Comment jouer la composition Néant/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Néant/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Néant/Tireur d'élite (Longshot) avec Kai'Sa et Ziggs du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Néant/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs sur TFT ?
La composition Néant/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs du set 16 de TFT
repose sur Néant et Zaun, et est surtout basée sur des épiques et légendaires. Elle est donc très axée sur le late game, c'est pourquoi sa mise en place peut se révéler chaotique dans un contexte de série de défaites.
Pour jouer la composition Néant/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs,
vous avez tout intérêt à poser Néant sans tarder dans l'optique de récupérer rapidement le Héraut de la Faille. Utilisez Cho'Gath et Kog'Maw, accompagnés de Vi et Caitlyn ou Lulu et Blitzcrank. Au niveau 6, vous devriez faire appel à Dr. Mundo en plus des personnages cités précédemment.
Au niveau 7, vous obtiendrez Kai'Sa, ainsi que le Héraut de la Faille (qui devrait se déverrouiller à ce moment si vous avez activé Void dès le début de partie), et pourrez bénéficier de 4 champions Néant. Au niveau 8, achetez Swain, Singed, et améliorez-les, tout comme Kai'Sa et le Héraut de la Faille. Il ne vous restera qu'à atteindre le niveau 9 pour vous renforcer grâce à Ziggs et Shyvana.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Kai'Sa
Héraut de la Faille
- AD : Lance de Shojin / Dernier souffle / Lame d'infini
- AP : Lame enragée de Guinsoo / Pistolame Hextech / Bâton de l'archange / Gantelet précieux
Ziggs
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Buff rouge / Morellonomicon
- Lame enragée de Guinsoo
- Bâton du vide
- Bâton de l'archange
- Coiffe de Rabadon
Quand jouer la composition Néant/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs ?
Jouer la composition Néant/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur Néant ou l'économie. Des composants offensifs utiles à vos carrys sont aussi à prendre en considération.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Néant/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Néant/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Trésors enfouis
- Tout doit disparaître
- Ascension sociale
- Évoluer et vaincre
- Lancer de dés
- Exilés
- Dés légèrement magiques
- Appel du chaos
- Choristes
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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