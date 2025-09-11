TFT : Comment jouer la composition Lucian carry avec Sorcier et Protecteur ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Lucian carry avec Sorcier et Protecteur sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Lucian carry avec Sorcier et Protecteur du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Lucian carry avec Sorcier et Protecteur sur TFT ?
La composition Lucian carry avec Sorcier et Protecteur du set 15 de TFT
repose sur la puissance de plusieurs synergies, Méga-Mécha comprise, ainsi que sur les dégâts de Lucian combinés à ceux de Gwen en fin de partie. Même si elle nécessite en premier lieu de reroll 3 unités de palier 1, sa réussite repose en partie sur l'ajout de champions épiques et légendaires en late game.
Pour jouer la composition Lucian carry avec Sorcier et Protecteur,
mieux vaut démarrer sans tarder avec ces synergies, à savoir en posant Lucian, Janna, Malphite et Kennen. Au niveau 5, ajoutez Rakan, puis cherchez sans vous ruiner Kennen, Malphite et Lucian 3 étoiles. Lorsque vous les aurez acquis, allez au niveau 6 pour poser Ziggs, avant de faire route rapidement vers le niveau 8 pour acheter Ryze, Karma, Jarvan IV et K'Santé (qui remplaceront Rakan et Ziggs). Il ne vous restera qu'à atteindre le niveau 9, dans le but d'inclure Gwen à votre composition.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Lucian : Poursuite, Pilote de mécha, Clone des ombres
- Kennen : Indépendant, Peau adaptative, Deuxième round
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Lucian
Kennen
- Lame enragée de Guinsoo
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Buff bleu
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Couronne de la reine
Quand jouer la composition Lucian carry avec Sorcier et Protecteur ?
Comme toute composition reroll, jouer Lucian carry avec Sorcier et Protecteur
se décide tôt dans la partie, et vous pouvez considérer que cette option est la bonne si vous obtenez une optimisation axée sur le reroll, ou si vous recevez naturellement des exemplaires de Kennen, Lucian et Malphite. Obtenir des composants adaptés à vos carrys est aussi un paramètre à prendre en compte.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si vos adversaires semblent vouloir construire la même équipe que vous, vous risquez de perdre un temps précieux et de retarder votre accès aux niveaux supérieurs.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Lucian carry avec Sorcier et Protecteur sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Lucian carry avec Sorcier et Protecteur
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Stratégie avancée (augment Stratège)
- Protection anticipée (augment Protecteur)
- Banc de Pandore
- Ticket prismatique
- Réfracteur de lumière
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Tout ce qui brille
- Relances imposantes
- Trésors enfouis
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Sentinelles
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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