TFT : Comment jouer la composition Ixtal/Incantateur (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 décembre 2025 à 12h00
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ixtal/Incantateur sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Ixtal/Incantateur (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Ixtal/Incantateur du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Ixtal/Incantateur sur TFT ?

La composition Ixtal/Incantateur du set 16 de TFT peut vous conduire à la victoire en raison des récompenses variées que peut offrir cette synergie, et bien sûr, la présence du légendaire Brock. Néanmoins, cette version n'est pas facile à mettre en place, car elle repose sur des unités épiques et légendaires.

compo-ixtal-incantateur
Pour jouer la composition Ixtal/Incantateur, vous devriez démarrer tout de suite en jouant autour de Ixtal, avec Qiyana, Neeko et Milio, ainsi que Anivia pour Incantateur. Au niveau 6, ajoutez Sejuani et Ashe pour Freljord et Défenseur, puis avancez tout en accumulant des fragments solaires. Le but sera de conserver un maximum de points de vie dans l'optique de d'être encore dans une situation confortable en atteignant les niveaux supérieurs. Si vous le pouvez ou que vous le devez, posez 5 Ixtal pour récupérer des points de vie. Quoi qu'il en soit, Skarner intégrera votre équipe au niveau 7.

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Au niveau 8, stabilisez-vous avec Lissandra et Braum, puis faites route vers le niveau 9. Vous débloquerez Brock, en ajoutant Zilean, Volibear et Ornn, sans oublier Kobuko, le 4ème Incantateur.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Zilean/Lissandra
  • Dent de Nashor
  • Gantelet précieux
  • Lance de Shojin
  • Bâton du vide
  • Morellonomicon
  • Coiffe de Rabadon
Braum
  • Lithoplastron de gargouille
  • Visage spirituel
  • Armure de Warmog
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Cape solaire
Brock
  • Tueur de géants
  • Soif-de-Sang
  • Gage de Sterak
  • Main de la justice
  • Manteau de la nuit
  • Lame d'infini

Quand jouer la composition Ixtal/Incantateur ?

Jouer Ixtal/Incantateur peut incarner une belle sortie si vous avez reçu naturellement des exemplaires d'Ixtal, car plus tôt vous posez cette synergie, meilleures sont vos chances de débloquer Brock rapidement. De plus, des composants AP sont obligatoires.

compo-ixtal-incantateur-set16-tft
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ixtal/Incantateur sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Ixtal/Incantateur du set 16 de TFT sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Expédition d'Ixtal (augment Ixtal)
  • Objets de Pandore
  • Pluie d'argent
  • Lithoplastron solo
  • Trésors enfouis
  • Investissement sur le futur
  • Titan titanique
  • Investissement
  • Ascension sociale
  • Abondance de baguettes
  • Abonnement premium
  • XP en promotion
  • Tentative de comeback
  • Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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