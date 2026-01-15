TFT : Comment jouer la composition GP reroll avec Bilgewater et Conquérant ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition GP reroll avec Bilgewater et Conquérant sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition GP reroll avec Bilgewater et Conquérant du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition GP reroll avec Bilgewater et Conquérant sur TFT ?
La composition GP reroll avec Bel'Veth du set 16 de TFT
active plusieurs traits, en particulier Bilgewater, Noxus et Conquérant, et nécessite un début de partie victorieux pour être mise en place dans les meilleures conditions. Elle a su sortir son épingle du jeu au patch 16.2, mais pour la réussir, vous devez être à l'aise avec les mécaniques du marché noir.
Pour jouer la composition GP reroll,
vous devriez démarrer avec Bilgewater, de façon à collecter des exemplaires de Gangplank et à accumuler des serpents d'argent
sans tarder. Utilisez Illaoi, Twisted Fate, Graves et Sion, puis ajoutez Nautilus et Gangplank au niveau 6.
L'objectif sera d'avancer sans actualiser votre boutique jusqu'au niveau 8, tout en récupérant Gangplank 3 étoiles. Cela se ferra par l'intermédiaire du marché noir : même si vous serez sans doute encore en 5 Bilgewater, repassez brièvement en 4 entre les manches pour restocker les offres, et récupérer ainsi davantage de GP. Lorsque vous l'aurez acquis, achetez des statistiques.
Au niveau 8, vous retirerez Graves et TF, pour inclure Swain, Ambessa, Rek'Sai, et bien sûr, Bel'Veth. Cette dernière jouera un rôle de carry à part entière, et la mutation Néant lui sera accordée.
Notez que :
- vous pouvez commencer à transiter dès le niveau 7 selon la qualité de vos shops
- Illaoi doit être remplacée par Tahm Kench si vous parvenez à le débloquer (sans oublier de le nourrir)
- au niveau 9, vous pourriez soit inclure un Fiddlesticks, mais cela encombrera davantage votre front lane
- OU poser Lucian & Senna, ou un Ryze si vous avez de l'équipement pour lui (après avoir ajouté un Targon)
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Gangplank
Bel'Veth
- Main de la justice
- Mercure
- Gage de Sterak
- Lame funeste
- Lame d'infini
Swain
- Mercure
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Lame d'infini
- Linceul de la congruence
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition GP reroll avec Bel'Veth ?
Jouer GP reroll
se décide assez rapidement, car il est préférable de poser tôt Bilgewater. Cependant, si vous n'obtenez pas l'équipement idéal pour Gangplank et Bel'Veth, vous pourriez considérer continuer sur une composition plus classique de Bilgewater. De plus, cette équipe doit être réalisée en bénéficiant d'optimisations qui lui sont adaptées.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition GP reroll sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition GP reroll avec Bilgewater et Conquérant
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe, ainsi que des objets.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Bénédiction céleste
- Petits mais costauds
- Trésors enfouis
- Protection infinie
- Ligne de front
- Composants funéraires
- Lames tueuses
- Reliques de la lumière
- Objet de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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