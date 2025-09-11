TFT : Comment jouer la composition Gnar reroll avec Colosse ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Gnar reroll avec Colosse sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Gnar reroll avec Colosse du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Gnar reroll avec Colosse sur TFT ?
La composition Gnar reroll avec Colosse du set 15 de TFT
repose sur une front lane résistante, ainsi que les dégâts du Sniper Gnar, combinés à ceux de Varus en fin de partie. Avec le Power Up PO de guerre
sur Gnar, vous recevrez beaucoup d'or bonus et pourrez ainsi vous hisser jusqu'aux niveaux supérieurs, et vous renforcer d'unités épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Gnar reroll avec Colosse,
il est préférable de démarrer sans tarder avec Gnar, accompagnés de Colosses, à savoir Naafiri, Dr. Mundo et Vi. Ajoutez ensuite Udyr au niveau 5, puis cherchez Gnar 3 étoiles - sans pour autant vous ruiner - avant d'avancer vers le niveau 7 pour y slow roll Udyr 3 étoiles. Sett se joindra à votre équipe, et une unité Sniper saura vous apporter un bonus de puissance appréciable dans l'attente de Varus. Pour obtenir plus tôt 6 Colosses, jouez avec Aatrox. Il ne vous restera qu'à atteindre les niveaux 8 et 9, afin de positionner Zyra et un Lee Sin Colosse (en remplacement d'Aatrox). Notez que dans certains cas, Twisted Fate peut être tout aussi intéressant que Varus, alors à vous de décider de l'identité du carry secondaire selon les circonstances de la partie.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Gnar : PO de guerre, Menace de mort, Clone des ombres, Kahuna
- Udyr : Colosses, Inarrêtable, Vedette
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Gnar
Udyr
- Lame enragée de Guinsoo (x3, si vous évoluez avec le Power Up PO de guerre)
- Tueur de géants
- Fureur du kraken
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Armure de Warmog
Quand jouer la composition Gnar reroll avec Colosse ?
Comme toute composition reroll, jouer Gnar reroll avec Colosse
se décide tôt dans la partie, et vous pouvez considérer que cette option est la bonne si vous obtenez une optimisation axée sur le reroll, ou si vous recevez naturellement des exemplaires de Gnar et Udyr. Acquérir des composants utiles à l'assemblage de Lames enragées de Guinsoo un aspect du jeu à ne pas négliger.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si vos adversaires semblent vouloir construire la même équipe que vous, vous risquez de perdre un temps précieux et de retarder votre accès au niveau 9.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Gnar reroll avec Colosse sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Gnar reroll avec Colosse
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Colosse, Diadème de Colosse, Couronne de Colosse
- Jusqu'au dernier (augment Colosse)
- Banc de Pandore
- Ticket prismatique
- Esprit d'équipe
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Tout ce qui brille
- Relances imposantes
- Chasse au trésor
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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