TFT : Comment jouer la composition Émissaire/Sorcier avec Nami carry ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Émissaire/Sorcier avec Nami carry (Emissary/Sorcerer) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Émissaire/Sorcier avec Nami carry (Emissary/Sorcerer) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Émissaire/Sorcier avec Nami carry sur TFT ?
La composition Émissaire/Sorcier avec Nami carry du set 13 de TFT
est assez difficile à mettre en place, puisque vous êtes dans l'obligation de poser 1 ou 4 Émissaires pour bénéficier de l'effet de la synergie, et que deux d'entre eux sont des unités épiques. De plus, il vous faudra auparavant reroll 3 étoiles 2 unités de palier 3, ce qui implique de parvenir à suivre un rythme de jeu soutenu.
Pour jouer Émissaire/Sorcier avec Nami carry,
il est recommandé de commencer tout de suite à composer autour de Sorcier, en trouvant un porteur des objets de Nami, en l'occurrence Zyra. Ainsi, vous pourriez évoluer avec Darius, Vladimir, Zyra et Draven au niveau 4, puis Lux, Gangplank, Darius, Vladimir, Nami et Swain à partir du niveau 6. Il vous faudra passer niveau 7 rapidement avec une économie prospère, de façon à pouvoir slow roll Nami et Swain 3 étoiles. Ce dernier sera d'ailleurs placé à l'arrière pour remplir un rôle de DPS. Il est possible de trouver vos carrys 3 étoiles au niveau 8, ce qui serait d'ailleurs plus avantageux pour pouvoir bénéficier des 4 Émissaires et maximiser vos chances de récupérer LeBlanc. À vous de faire le bon choix selon les circonstances de la partie.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Nami/Swain
Garen
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Brise-garde
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Étincelle ionique
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à placer en priorité sur vos Émissaires, en particulier Ambessa. Il peut aussi être pertinent d'accorder quelques pièces à LeBlanc ou à Elise. Nous vous conseillons également d'assembler un objet permettant de réduire les résistances magiques de vos adversaires.
Quand jouer la composition Émissaire/Sorcier avec Nami carry ?
Jouer Émissaire/Sorcier avec Nami carry
est une décision qui ne peut-être prise que si vous repérez des signes indiquant que cette sortie est la bonne, par exemple en obtenant naturellement plusieurs exemplaires de Nami et Swain dès le début de partie. De plus, vous voir proposer un augment axé sur Sorcier ou Émissaire devrait vous inciter à emprunter ce chemin.
Il est presque obligatoire d'être le seul joueur à vouloir reroll Nami et Swain dans le lobby, car être contesté pourrait signifier accumuler un retard irrattrapable en fin de partie. Veillez donc à vérifier ce que font vos adversaires, au risque de subir une terrible désillusion.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Émissaire/Sorcier avec Nami carry sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Émissaire/Sorcier avec Nami carry
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance ou d'objets à votre équipe, ou celles qui vous aideront à acquérir rapidement Nami et Swain 3 étoiles.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Sorcier, Couronne de Sorcier
- Blason de Rose noire, Couronne de Rose noire
- Représailles arcaniques (augment Sorcier)
- Lotus perforant
- Flux de mana
- Abondance de baguettes
- Esprit d'équipe
- Objets de Pandore
- Buffet de composants
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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