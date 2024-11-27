TFT : Comment jouer la composition Embuscade reroll avec Smeech et Camille ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Embuscade reroll avec Smeech et Camille (Ambusher) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Embuscade reroll avec Smeech et Camille (Ambusher) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Embuscade reroll avec Smeech et Camille sur TFT ?
La composition Embuscade reroll avec Smeech et Camille du set 13 de TFT
est capable de vous mener vers la victoire si elle est réussie, mais sa mise en place peut se révéler délicate si vous êtes contesté. De plus, il sera nécessaire d'ajouter des unités épiques et légendaires pour la rendre plus puissante en fin de partie, ce qui requiert de savoir suivre le tempo de la partie.
Pour jouer la composition Embuscade reroll avec Smeech et Camille,
il est conseillé de jouer tout de suite autour de Camille, qui sera accompagnée de Trundle, Steb et Powder. Au niveau 6, vous devriez slow roll Camille 3 étoiles et commencer à faire de même avec Smeech. Ajoutez Tristana, et faites route vers le niveau 7 aussi rapidement que possible afin d'acquérir Smeech 3 étoiles. Veillez également à remplacer Steb et Trundle par Scar et Loris.
Le chemin à suivre une fois cette tâche accomplie est relativement simple : allez au 8 pour vous offrir Ekko 2 étoiles, votre carry secondaire, ainsi que Garen, votre tank principal. Si vous êtes chanceux, vous obtiendrez en même temps Jinx, mais si malheureusement vos actualisations sont infructueuses, vous n'aurez d'autre choix que de vous diriger vers le 9, ou de continuer à vous ruiner.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Smeech/Camille
Ekko
- Soif-de-Sang
- Mercure
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
- Détermination du titan
- Aube de Haut-Lac-d'Argent
Garen
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Étincelle ionique
- Couronne de la reine
- Baguette (composant seul pour Ferrailleur)
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, mais nous vous recommandons de privilégier Jinx, puisque cette dernière tirera profit du trait Embuscade (5).
Quand jouer la composition Embuscade reroll avec Smeech et Camille reroll ?
Jouer Embuscade reroll avec Smeech et Camille
n'est pas une décision qui se prend à la légère, étant donné que vous devrez avoir la sortie pour avant de vous lancer dans cette voie. Si vous obtenez un augment axé sur Embuscade ou plusieurs exemplaires naturels de Camille et Smeech, alors vous pourriez considérer cette direction.
Il est également crucial de jeter un œil à ce que font vos adversaires, car être contesté pourrait grandement nuire à votre réussite. En perdant trop de temps à trouver vos champions 3 étoiles, vous ne pourrez que difficilement placer 5 Embuscade en faisant l'acquisition de Jinx, unité légendaire donc difficile à trouver.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Embuscade reroll avec Smeech et Camille sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Embuscade reroll avec Smeech et Camille
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, qui vous aideront à reroll, ou qui contribueront à générer de l'or et des objets. Les augments octroyant un emblème sont aussi à considérer, d'autant que l'emblème Embuscade n'est craftable qu'avec une poêle à frire et des gants d'entraînement.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Embuscade, Couronne d'Embuscade
- Esprit d'équipe
- Blason d'Embuscade, Couronne d'Embuscade
- Explosion de butins (augment Embuscade)
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Centre d'excellence
- Abondance de glaives
- Blason de Feu volant, Couronne de Feu volant
- Sous le couvert de la nuit
- Buffet de composants
- Soins rentables
- Objets de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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