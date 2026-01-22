TFT : Comment jouer la composition Demacia/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Demacia/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Demacia/Tireur d'élite (Longshot) avec Kai'Sa et Ziggs du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Demacia/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs sur TFT ?
La composition Demacia/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs du set 16 de TFT
est assez complexe à mettre en place, dans le sens où elle exige d'accéder aux niveaux supérieurs, tout en rerollant Vayne dans l'idéal, et en débloquant Galio.
Pour jouer la composition Demacia/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs,
vous devriez démarrer en évoluant autour de Demacia pour faciliter le déverrouillage de Galio, avec Jarvan IV, Sona, Xin Zhao, Poppy, ainsi que Vayne et Kog'Maw pour Tireur d'élite.
Votre objectif sera de vous procurer Kai'Sa à partir du niveau 7, et de l'intégrer à votre équipe. La difficulté sera de récupérer Galio, en obtenant Garen 2 étoiles, et Vayne 3 étoiles dans le meilleur des cas au niveau 8. Si vous n'avez pas Vayne, posez Lux au PvE en 7 Demacia. Toujours au niveau 8, achetez Swain et Taric, et améliorez Kai'Sa et Garen. Il ne vous restera qu'à aller au niveau 9 pour recevoir Ziggs.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Kai'Sa
Si vous préférez Kai'Sa AD :
- Lame enragée de Guinsoo
- Pistolame Hextech
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
Garen
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
Ziggs
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Vayne
- Buff rouge / Morellonomicon
- Lame enragée de Guinsoo
- Bâton du vide
- Bâton de l'archange
- Casque adaptatif
- Pistolame Hextech
- Fureur du kraken
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Tueur de géants
Quand jouer la composition Demacia/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs ?
Jouer la composition Demacia/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée Demacia ou l'économie. Par ailleurs, des exemplaires naturels de Vayne et de nombreux composants offensifs sont aussi à prendre en considération.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Demacia/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Demacia/Tireur d'élite avec Kai'Sa et Ziggs
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Demacia à tout jamais (augment Demacia)
- Bataille de nourriture
- Trésors enfouis
- Ascension sociale
- Appel du chaos
- Buffet de composants
- Cleptomanie
- Tenir le front
- Arcs à gogo
- Objets de Pandore
- Reliques de la lumière
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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