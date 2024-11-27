TFT : Comment jouer la composition Combattant d'arène reroll ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Combattant d'arène reroll (Pit Fighter) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Combattant d'arène reroll (Pit Fighter) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Combattant d'arène reroll sur TFT ?
La composition Combattant d'arène reroll du set 13 de TFT
est capable de vous mener vers la victoire si elle est réussie, et repose principalement sur plusieurs unités de palier 1 et 2. Violet deviendra votre carry principal, et sera épaulée par Vi et Draven. Il peut être complexe d'obtenir 6 Combattants d'arène puisque cela dépend de votre capacité à acquérir Sevika, c'est pourquoi vous ne devrez pas hésiter à assembler un emblème de cette synergie si l'occasion se présente (poêle à frire + négatron).
Pour jouer la composition Combattant d'arène reroll,
il est conseillé de perdre la phase 2 et de ne pas investir d'or dans de l'expérience. En même temps, vous devrez acheter tous les exemplaires de Violet, Draven, Darius et Powder que vous verrez passer dans la boutique. Il est préférable de placer d'abord Vander pour bénéficier de Famille, et d'inclure ensuite les Combattants d'arène. Lorsque vous aurez trouvé vos champions 3 étoiles (surtout Violet et Draven), allez au niveau 6 pour terminer ceux que vous n'aurez pas acquis, et acheter Vander 3 étoiles. Gangplank se joindra à votre composition à ce moment, suivi de Urgot au 7.
À partir de là, vous devriez gagner, ce qui vous mettra dans une position confortable pour avancer sereinement vers le niveau 8 avec une économie prospère. Obtenez Vi, puis avancez au 9 pour poser les 6 Combattants d'arène grâce à la présence de Sevika.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Draven
Violet
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Ouragan de Runaan
Vander
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Main de la justice
- Rédemption
- Linceul de la congruence
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, mais nous vous recommandons de privilégier Vi ou Sevika. N'oubliez pas non plus d'accorder à Powder un composant seul pour tirer profit du trait Ferrailleur.
Quand jouer la composition Combattant d'arène reroll ?
Jouer Combattant d'arène reroll
se décide tôt dans la partie, puisque cette composition repose sur des unités de palier 1 et 2 (Vander). Ainsi, vous saurez que cette direction est la bonne si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Violet, Power, Draven ou encore Darius au cours des deux premières manches. Une optimisation axée sur Combattant d'arène devrait également vous inciter à emprunter cette direction.
Bien que les champions de palier 1 soient nombreux, il est toujours préférable de ne pas être contesté. Veillez donc à vérifier que vous êtes seul à vous positionner sur cette composition, au risque de ne jamais trouver vos carrys 3 étoiles.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Combattant d'arène reroll sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Combattant d'arène reroll
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui vous aideront à reroll ou à disposer d'un maximum d'objets.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Combattant d'arène, Couronne de Combattant d'arène
- Entraînement rigoureux (augment Combattant d'arène)
- Soins rentables
- Blason de Famille, Couronne de Famille
- Famille unie (augment Famille)
- Palier 1
- Esprit d'équipe
- Coups brûlants
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Connivence
- Buffet de composants
- Relation longue distance
- Objets de Pandore
- Abondance de glaives
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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