TFT : Comment jouer la composition classique de Piltover ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique de Piltover sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de Piltover du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition classique de Piltover sur TFT ?
La composition classique de Piltover du set 16 de TFT
est assez complexe à mettre en place, dans le sens où le déblocage du T-Hex requiert d'avoir amélioré 4 des 5 unités Piltover 2 étoiles. Pour cette raison, une Caitlyn 3 étoiles aide beaucoup, d'autant qu'il est plus avantageux de donner un 3 étoiles à manger au T-Hex.
Pour jouer la composition classique de Piltover,
il est recommandé de construire autour de Piltover en rerollant un Bard, : au niveau 6, vous poserez Caitlyn, Orianna, Loris, Vi, Bard et un Défenseur. Votre objectif sera de déverrouiller le T-Hex le plus vite possible, en trouvant Caitlyn 3 étoiles en début de partie. Néanmoins, cette condition n'est pas indispensable.
Une fois le T-Hex obtenu, avancez, et trouvez Seraphine, tout en débloquant Skarner dans l'idéal. Notez que si vous n'avez pas possibilité de l'acquérir, Braum fera l'affaire. Il ne vous restera qu'à activer Pistolero avec MF dans l'attente de Lucian & Senna, et de vous diriger vers le niveau 9 pour inclure Ornn et améliorer vos légendaires. → La version T-Hex avec Rempart offre également une alternative intéressante si le proc 6 Piltover n'est pas optimal. Par ailleurs, vous pouvez toujours essayer d'améliorer encore votre équipe, par exemple avec des Shurima.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
T-Hex
Skarner
- Fléau vengeur
- Lame d'infini
- Buff bleu
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Main de la justice
- Gage de Sterak
Lucian & Senna
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Dernier souffle
- Lance de Shojin
- Buff rouge
- Pistolame Hextech
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
Quand jouer la composition classique de Piltover ?
Jouer la composition classique de Piltover
ne se décide pas au hasard, et quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait de recevoir naturellement des champions de Piltover. Une optimisation axée sur l'économie devrait également vous indiquer que cette sortie est correcte, étant donné qu'il est nécessaire d'accéder aux niveaux supérieurs.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique de Piltover sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition classique de Piltover
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Investissement sur le futur
- Ascension sociale
- Butin varié
- Achat 3 étoiles
- Abondance de glaives
- Ascension sociale
- Composants de guerre
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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