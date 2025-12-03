TFT : Comment jouer la composition classique de Ionia ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique de Ionia sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de Ionia du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition classique de Ionia sur TFT ?
La composition classique de Ionia du set 16 de TFT
suit une direction claire, puisque vous jouerez avec 7 Ioniens, en faisant de Yunara et de Sett vos carrys principaux. Il ne s'agit pas ici de reroll Yasuo pour récupérer Yone, mais de jouer une équipe axée avant tout sur le late game.
Pour jouer la composition classique de Ionia,
il est préférable de démarrer tout de suite avec cette synergie, en tenant compte du fait que certain chemins sont plus avantageux que d'autres
. Placez Xin Zhao, Shen, Jhin et Tristana pour Pistolera pour commencer, avant d'inclure Yasuo et Ahri au niveau 6.
Votre objectif sera de vous rendre rapidement au niveau 8 avec une économie prospère, dans l'optique de trouver Yunara et Wukong, tout en débloquant Sett, et sans oublier Kennen. Dans l'idéal, vous récupérerez en même temps une Kindred, mais si tel n'est pas le cas, jouez avec un autre Assaillant. Allez ensuite au niveau 9 pour trouver/améliorer Kindred, et inclure Ornn. Ce dernier vous octroiera des artéfacts, c'est pourquoi plus tôt vous l'aurez, mieux ce sera.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Yunara
Sett
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Lame funeste
Wukong
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Manteau de la nuit
- Étincelle ionique
- Tueur de géants
- Coiffe de Rabadon
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition classique de Ionia ?
Jouer la composition classique de Ionia
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur ce trait ou sur l'économie. De plus, un blason de la synergie devrait vous encourager à emprunter ce chemin, tout comme le fait de recevoir naturellement des unités de Ionia.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique de Ionia sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition classique de Ionia
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Le droit chemin (pari risqué : vous devrez reroll Yasuo pour récupérer Yone, et parvenir au niveau 10)
- Puissance 4
- Feu concentré
- Investissement sur le futur
- Relances régulières
- Honneur du maître de guerre
- Deux de moins
- Pluie d'argent
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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