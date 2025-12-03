TFT : Comment jouer la composition classique de Demacia ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition classique de Demacia sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de Demacia du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition classique de Demacia sur TFT ?
La composition classique de Demacia du set 16 de TFT
suit une direction claire, puisque vous jouerez avec 7 Demaciens, en prenant en compte le fait que Galio ne prend pas de place sur votre plateau
(il rejoint le combat en cours de route). Lux et Vayne sont ici les carrys principaux.
Pour jouer la composition classique de Demacia,
il est préférable de démarrer tout de suite avec cette synergie, en vous procurant Jarvan IV, Xin Zhao et Sona, et en incluant Anivia pour Incantateur. Débloquez Poppy sans tarder, puis ajoutez Vayne pour bénéficier de 5 Demaciens. Au niveau 6, Zoé saura porter l'équipement qui ira plus tard sur Lux, tout comme Milio, qui bénéficierait d'ailleurs d'Incantateur grâce à Sona.
Votre objectif sera de vous rendre rapidement au niveau 8 avec une économie prospère, dans l'optique de trouver Lux et Garen deux étoiles, et de déverrouiller le légendaire Galio. Sona laissera sa place à un Arcaniste, en l'occurrence Swain. Reroll Vayne 3 étoiles doit également se faire à ce moment, dans un souci d'optimisation. Ajoutez Kai'Sa pour Tireur d'élite, et Swain pour Arcaniste.→ Vous pourriez également jouer simplement autour de Lux seulement, en utilisant soit 4 Arcanistes au niveau 9, soit en évinçant Vayne pour construire la composition Demacia/Incantateur.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Lux
Garen
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Fléau vengeur
- Dent de Nashor
- Bâton de l'archange
- Buff bleu
Vayne
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Fureur du kraken
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Fléau vengeur
Quand jouer la composition classique de Demacia ?
Jouer la composition classique de Demacia
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur ce trait ou sur l'économie. De plus, un blason de la synergie devrait vous encourager à emprunter ce chemin, tout comme le fait de recevoir naturellement des unités de Demacia.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition classique de Demacia sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition classique de Demacia
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Demacia à tout jamais (augment Demacia)
- Puissance 4
- Niveau supérieur !
- Investissement sur le futur
- Emblématiquement
- Pluie d'argent
- Tenir le front
- Relances régulières
- Honneur du maître de guerre
- Butin varié
- Mana magique
- Fabricant de baguettes
- Tout doit disparaître
- Super sac de butin
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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