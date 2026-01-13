TFT : Comment jouer la composition Bilgewater avec Twisted Fate reroll ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 janvier 2026 à 19h14
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Bilgewater avec TF reroll sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Bilgewater avec Twisted Fate reroll ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Bilgewater avec Twisted Fate reroll du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Bilgewater avec TF reroll sur TFT ?

La composition Bilgewater avec TF reroll du set 16 de TFT n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, mais elle requiert une maîtrise des mécaniques propres à cette synergie, c'est-à-dire la gestion du marché noir.

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Pour jouer la composition Bilgewater avec TF reroll, vous devriez démarrer tout de suite avec Bilgewater, en posant Illaoi, Twisted Fate, puis Graves. Shen sera à inclure pour Bagarreur. En avançant, ajoutez des unités de Bilgewater pour accumuler davantage de serpents d'argent, et obtenir des objets propres à cette synergie. Ils seront à attribuer à Miss Fortune ou à votre front lane (la Pile d'agrumes en particulier). Même si vous devez reroll un champion de palier 2, vous n'avez aucun intérêt à relancer la boutique au niveau 6 : l'assemblage de TF 3 étoiles doit être fait par l'intermédiaire du marché noir, en n'hésitant pas à passer brièvement en 3 Bilgewater lors du restock

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À un moment donné, il sera appréciable de passer en 7 Bilgewater pour accélérer la collecter de serpents d'argent, et récupérer des objets Bilgewater. Dès que vous aurez obtenu tout ce dont vous avez besoin via le marché noir, allez au niveau 9 pour effectuer votre transition : achetez Tahm Kench, Shyvana, Swain, Wukong et Kindred. Dans certains cas, il peut être intéressant de conserver Fizz au lieu de Graves, par exemple si vous de l'équipement à lui attribuer (et tant pis pour Pistolero !)

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Twisted Fate
  • Cocktail du capitaine
  • Buff rouge (contrairement aux idées reçues, cet objet se combine très bien avec le Cocktail du capitaine)
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Bâton du vide
  • Pistolame Hextech
Tahm Kench/Wukong
  • Visage spirituel
  • Armure de Warmog
  • Couronne de la reine
  • Vœu du protecteur
  • Cœur intrépide
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Soif-de-Sang (TK)
Miss Fortune
  • Lame d'infini
  • Dague du mort
  • Tromblon du second
  • Fléau vengeur
  • Lance de Shojin
  • Dernier souffle

Quand jouer la composition Bilgewater avec TF reroll ?

Jouer Bilgewater avec TF reroll se décide rapidement, car il est indispensable de poser très tôt cette synergie pour démarrer la collecte de serpents d'argent. Ainsi, en recevant des champions présentant ce trait, des arcs, ou une optimisation axée profitable à cette équipe, vous pourriez considérer cette sortie.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Bilgewater avec TF reroll sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Bilgewater avec TF reroll du set 16 de TFT sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Reliques de la lumière
  • Composants de guerre
  • Éveil de l'âme
  • Esprit de la rédemption
  • Trésors enfouis
  • Ascension sociale
  • Tout doit disparaître
  • Ravitaillement
  • Objets blindés
  • Exilés
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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