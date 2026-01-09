TFT : Comment jouer la composition avec Ziggs et Ryze carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition avec Ziggs et Ryze carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition avec Ziggs et Ryze carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition avec Ziggs et Ryze carry sur TFT ?
La composition avec Ziggs et Ryze carry du set 16 de TFT
active 5 traits de région différents, ce qui aura pour effet de vous accorder un Ryze puissant, qui sera accompagné de Ziggs, ayant reçu un buff majeur au cours du patch 16.2. La mise en place d'une telle équipe n'est pas évidente, mais si vous y parvenez, vous avez de bonnes chances de remporter la victoire.
Pour jouer la composition avec Ziggs et Ryze carry,
vous devriez commencer soit en évoluant autour de Ionia ou de Yordle, dans l'optique de débloquer Kennen, donc soit avec un Teemo carry, soit avec une Ahri. Votre objectif sera d'aller le plus vite possible au niveau 9 pour déverrouiller vos deux carrys, Ryze et Ziggs, tout en veillant à conserver Vi, Dr. Mundi et Caitlyn sur votre banc.
Qui plus est, il sera primordial d'avoir récupéré un Taric pour Targon, ainsi que Wukong et Sett au niveau 8. Pensez aussi à garder un Yordle. Une fois niveau 9, avec vos régions actives, placez Ryze et Ziggs, et améliorez-les. Il ne vous restera qu'à parvenir au niveau 10, pour vous renforcer d'un légendaire tel que Fiddlesticks, ou encore Lucian & Senna.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ryze
Ziggs
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Dent de Nashor
- Morellonomicon
- Casque adaptatif
- Gantelet précieux
Wukong
- Bâton du vide
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Buff rouge
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition avec Ziggs et Ryze carry ?
Jouer avec Ziggs et Ryze carry
incarne une sortie correcte si vous avez cliqué sur un augment axé sur l'économie. Même si cette composition est axée sur le late game, il n'en demeure qu'une préparation est nécessaire en vue du déblocage de Ryze, mais aussi de Ziggs. De ce fait, un début de partie orienté autour de Ionia ou Yordle pourrait vous encourager à opter pour cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition avec Ziggs et Ryze carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition avec Ziggs et Ryze carry
du set 16
de TFT
sont celles qui vous permettront d'atteindre les niveaux supérieurs le plus rapidement possible.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Investissement sur le futur
- Ascension sociale
- Emblématique
- Les runes telluriques
- Cycle épique
- Spécialiste des fins de partie
- Lotus précieux
- Investissement
- Lancer de dés
- Bronze pour la vie
- Gambit d'Urf
- Gagnant-gagnant
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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